الخميس 21 نوفمبر 2024
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"التعلم المدني بجنوب سيناء" تطلق برنامج تنمية المهارات الحياتية وتطوير الذات

برنامج تنميه المهارات،
برنامج تنميه المهارات، فيتو

انطلقت  فعاليات برنامج تنمية المهارات الحياتية وتطوير الذات تحت شعار نحو بناء شخصية مكتملة، والذي تنفذه الإدارة المركزية للتعليم المدني والبرلمان الإدارة العامة للتعليم المدني، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ب جنوب سيناء بقاعة الاستاد الرياضي.

أكد الدكتور باسم المغربي أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس أن تحسين مهارات التنمية الشخصية يعد أساسًا للنمو على مستوى العمل والحياة الشخصية.

وتساهم هذه المهارات في تعزيز القدرة على التواصل الفعّال، وحل المشكلات  واتخاذ القرارات بثقة مما ينعكس إيجابيًا على الأداء المهني والعلاقات الاجتماعية.

 

 بالإضافة إلى ذلك تعمل على تطوير الوعي الذاتي وإدارة الوقت بكفاءة مما يساعد على تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.

تعد مهارات التطوير الشخصي مهمة لأنها تسمح لك بإنشاء خطط استراتيجية وتكتيكية للنمو الشخصي والمهني نحو أهدافك يكون من المفيد صقل مهارات التطوير الشخصي حتى تتمكن من دمجها بشكل طبيعي في روتينك اليومي واستخدامها في تحقيق الأهداف الشخصية والمهنية التقدم في حياتك المهنية تحسين نقاط قوتك ومواهبك  العثور على الوفاء والرضا.

تنفذ الفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبتوجيهات إيمان عبد الجابر رئيس الادارة المركزية للتعليم المدني والبرلمان ومحمد فتحي توفيق وكيل الوزارة ومتابعة الدكتور محمد غنيم مدير عام الادارة العامة للتعليم المدني وأحمد عبد العزيز وكيل المديرية.

 

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جنوب سيناء برنامج تنميه المهارات قناة السويس وزير الشباب و الرياضة

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