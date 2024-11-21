الخميس 21 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي في معارك شمال غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن مقتل جندي برتبة رقيب أول من كتيبة تسبار في معارك شمال قطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في معارك شمال غزة


وبذلك أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع  حصيلة قتلاه منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 804 عسكريين.

وأفادت وسائل الإعلام العبرية في تقرير لها اليوم الخميس، بأن 29 جنديا قتلوا منذ بدء العملية العسكرية الأخيرة في جباليا شمالي قطاع غزة.

ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال في غزة 

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها تمكنوا  من الاشتباك مع قوة إسرائيلية راجلة قوامها 15 جنديا والإجهاز عليهم من مسافة صفر في منطقة ميدان بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

txt

الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال لـ نتنياهو وجالانت بشأن جرائم الحرب في غزة

txt

بعد الفيتو الأمريكى، الجهاد الإسلامي تتهم واشنطن بإدارة حرب الإبادة فى غزة

ولليوم الـ29 على التوالي، ما يزال الدفاع المدني معطلا قسرا في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والهجوم الإسرائيلي المستمر، وبات عشرات آلاف الفلسطينيين هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الاحتلال غزة جباليا قطاع غزة

مواد متعلقة

الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال لـ نتنياهو وجالانت بشأن جرائم الحرب في غزة

خبير: جهود الوساطة في غزة مصيرها الفشل لأن إسرائيل لا تريد وقف العدوان

الأكثر قراءة

المتحدث العسكري للسيسي: هون على نفسك، والرئيس باكيا: هما يومين على وش الدنيا (فيديو)

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

خبيرة مصرفية تكشف أسباب تثبيت الفائدة وتوقعاتها للتضخم وسعر الدولار بالفترة المقبلة (فيديو)

متى يتم الإعلان عن زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الموبايل والإنترت؟ الشعبة ترد

تراجع أسعار الذهب فى الصاغة قبل ساعات من اجتماع المركزي (آخر تحديث)

السيسي لضابط بالقوات البحرية: مصر أمانة في رقابكم وإوعى تغرك حالتك (فيديو)

مشهد يثير الأحزان، كلب يبكي وينادي على صاحبه الغريق في النيل (فيديو)

رابط نتيجة الامتحان الإلكتروني لوظائف معلم مساعد لغة عربية

منوعات

المزيد

شاهد، لحظة سقوط سيارة من أعلى جسر في السعودية

أشعلت مواقع التواصل بعد مباراة تايسون وبول، فتاة الحلبة تخرج عن صمتها 

سفينة نوح، تركي يصطحب حيواناته المتنوعة أينما ذهب

مشهد يثير الأحزان، كلب يبكي وينادي على صاحبه الغريق في النيل (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلى

كام كيلو السكر اليوم الخميس بالأسواق؟

فتح باب التقدم للراغبين في شغل وظيفة "مدير إدارة التحقيقات" بمديريات الأوقاف، اعرف الشروط

3.6 ألف دولار سعر طن النحاس اليوم الخميس في بورصة المعادن

المزيد

انفوجراف

حرمان سكان غزة من الحياة، دوافع الجنائية الدولية لاعتقال نتنياهو وجالانت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الحزن درجة من درجات الوصول إلى الله؟، خالد الجندي يجيب (فيديو)

معنى سابغات، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 11 من سورة سبأ

دعاء ليلة الجمعة، أدعية فيها الخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية