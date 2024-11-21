جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي في معارك شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن مقتل جندي برتبة رقيب أول من كتيبة تسبار في معارك شمال قطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في معارك شمال غزة



وبذلك أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 804 عسكريين.

وأفادت وسائل الإعلام العبرية في تقرير لها اليوم الخميس، بأن 29 جنديا قتلوا منذ بدء العملية العسكرية الأخيرة في جباليا شمالي قطاع غزة.

ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال في غزة

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها تمكنوا من الاشتباك مع قوة إسرائيلية راجلة قوامها 15 جنديا والإجهاز عليهم من مسافة صفر في منطقة ميدان بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ولليوم الـ29 على التوالي، ما يزال الدفاع المدني معطلا قسرا في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والهجوم الإسرائيلي المستمر، وبات عشرات آلاف الفلسطينيين هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

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