خبير: جهود الوساطة في غزة مصيرها الفشل لأن إسرائيل لا تريد وقف العدوان

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجى والمفكر القومي: إن تصريحات خليل الحية القائم بأعمال رئيس حركة حماس، في قطاع غزة بأنه لن تكون هناك صفقة تبادل للأسرى وسجناء مع إسرائيل إلا بعد انتهاء الحرب على القطاع، هو شرط صحيح لأهميته؛ لأن الهدف الأساسي من هذه المفاوضات هو وقف إطلاق النار بين الطرفين، وبالتالي شرط حماس طبيعي وأساسي.

خليل الحية، فيتو

حكومته الحالية بقيادة نتنياهو لم يعد يهمها الأسرى

وأكد د. رفعت سيد أحمد، فى تصريح لـ “فيتو”، أن الكيان الصهيوني وحكومته الحالية بقيادة نتنياهو لم يعد يهمها الأسرى، سواء كانوا إسرائيليين أو فلسطينيين، وكل ما يهمه بالأساس هو تحويل غزة من جغرافيا وبلد ومدن إلى تاريخ ومجرد ذكرى؛ لذلك يقوم بتدميرها كاملًا فلا يهمه ورقة الأسرى، أضف إلى ذلك التغيير الذى جرى فى الكيان الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة يعد أمرًا بالغ الأهمية على كل المقاومين فى الشعب الفلسطينى والمثقفين العرب، وهو تغيير فى طبيعة الكيان.

الكيان الإسرائيلى لم يعد يقيم للأسير وزنًا أو قيمة

وتابع الخبير الاستراتيجي: الكيان الإسرائيلى لم يعد يقيم للأسير وزنا ولا قيمة، بل يعتبره مثل الميت، بمعنى آخر أن التطرف ظهر بقوة ووضوح داخل إسرائيل ليتحول المجتمع الإسرائيلى ككل ككيان إرهابي، وبالتالى على المقاومة أن تدرك القوة المسلحة هي التي ستأتي بنتيجة مع هذا الكيان الصهيونى المحتل.

جهود الوساطة لوقف الحرب فى غزة ستفشل

وتابع: سوف تفشل جهود الوساطة لوقف الحرب فى غزة أو على الساحة اللبنانية؛ لأن إسرائيل نفسها لا تريد إنهاء الحرب، وبالتالى سوف تستمر الحرب حتى الصيف القادم على الأقل إلى أن يظهر متغير جديد، وهو دخول قوى كبرى، إلى جانب أنه لابد أن تطول الحرب المدنيين الإسرائيليين فهذا فهو الذى سيوقف الحرب.

وكان خليل الحية القائم بأعمال رئيس حركة حماس، قال في قطاع غزة في مقابلة مع قناة الأقصى إنه لن تكون هناك صفقة تبادل للأسرى وسجناء مع إسرائيل إلا بعد انتهاء الحرب على القطاع.

لا صفقة لتبادل أسرى إلا بعد انتهاء الحرب

وأضاف الحية: "دون وقف الحرب، لا يوجد تبادل أسرى، فهي معادلة مترابطة. نحن نقول بكل وضوح: نريد أن يتوقف هذا العدوان، ويجب أن يتوقف أولًا لكي يتم أي تبادل للأسرى".

وأردف: "إذا لم يقف العدوان، لماذا على المقاومة، وحماس تحديدًا، إعادة الأسرى؟ كيف يمكننا إعادة الأسرى الإسرائيليين الذين بين أيدينا إذا استمرت الحرب؟ من هو العاقل أو غير العاقل الذي يمتلك ورقة قوية ويرميها والحرب مستمرة؟".

وألقى الحية، الذي قاد فريق التفاوض التابع للحركة في محادثات مع الوسطاء، باللوم في عدم إحراز تقدم على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يحمل من جانبه الحركة الإسلامية المسؤولية عن تعثر المحادثات، وفق ما أوردت "رويترز".

وقال: "هناك اتصالات جارية الآن مع بعض الدول والوسطاء لتحريك هذا الملف، نحن جاهزون ومبادرون للاستمرار في هذه الجهود، الأهم هو وجود إرادة حقيقية لدى الاحتلال لوقف العدوان.

وأضاف "الواقع يثبت أن المعطل هو نتنياهو، كما شهد القريب والبعيد".

وقال نتنياهو خلال زيارته لغزة الثلاثاء الماضي: إن حماس لن تحكم القطاع الفلسطيني بعد انتهاء الحرب وإن إسرائيل دمرت القدرات العسكرية للحركة.

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