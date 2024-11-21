الخميس 21 نوفمبر 2024
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رياضة

البرازيلي فيريسيمو مدافع الدحيل القطري يوجه رسالة لـ يوسف أيمن

المدافع البرازيلي
المدافع البرازيلي لوكاس فيريسيمو

وجه المدافع البرازيلي لوكاس فيريسيمو، مدافع فريق الدحيل القطري، والذي اختير ضمن فريق شهر أكتوبر 2024 من مؤسسة دوري نجوم قطر، بعد أداء مميز، رسالة إلى زميله يوسف أيمن مدافع النادي الأهلي.

فيريسيمو يبلغ من العمر 29 عامًا وانتقل إلى الدحيل في يناير الماضي قادمًا من بنفيكا البرتغالي مقابل 8 ملايين يورو، ويرتبط بعقد مع الدحيل حتى صيف 2029، ولعب هذا الموسم 14 مباراة بمختلف المسابقات مسجلًا هدفًا ومقدمًا أداءً دفاعيًا مميزًا.

رسالة لوكاس فيريسيمو لـ يوسف أيمن

في حواره مع موقع وين وين، قال فيريسيمو إن يوسف أيمن لاعب رائع، وقضيت ستة أشهر معه في نادي الدحيل قبل انتقاله إعارة للنادي الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري. 

وأضاف أنه قدم أداءً مميزا في الفرص التي أتيحت له مع الدحيل، وأعتقد أن الأمر مجرد مرحلة في الوقت الحالي مع النادي الأهلي، وأنه يعمل بجد داخل النادي وخارجه ليقدم أفضل ما لديه ويلعب كما نعرفه، كل ما يمكنني قوله هو أن يتحلى بالصبر، وأنا متأكد أنه سيعود بقوة لأنه لاعب رائع.

كول لم يطلب رسميا رحيل يوسف أيمن

أكد مصدر داخل الأهلي أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لم يطلب بشكل رسمي حتى الآن إنهاء إعارة يوسف أيمن مدافع الفريق وإعادته إلى الدحيل القطري مؤكدًا أن الأمر لم يحسم بعد واللاعب مستمر في الفريق خاصة وأن الموسم مازال في بدايته. 

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