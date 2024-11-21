هل الحزن درجة من درجات الوصول إلى الله؟، خالد الجندي يجيب (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن البشاشة والطرف دائمًا مطلوبان في حياة كل عالم، وفي حياة كل داعية، لأن الحزن والاكتئاب وتصدير الطاقة السلبية للناس ليس هدفًا محمودًا، بل هو أمر مرفوض في الإسلام.

خالد الجندي: الحزن ليس من الأمور المحمودة

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس: "الحزن ليس من الأمور المحمودة، وقد اعتبره الإمام ابن القيم -رحمه الله- غضبًا من الله، حيث علق على كلام الإمام الهروي، الذي كان يعتبر الحزن من المنازل التي يجب أن يسلكها العابد للوصول إلى الله، ورفض هذا الرأي قائلًا: الحزن لا يجب أن يكون هدفًا أو وسيلة."

خالد الجندي: النعمة التي يحمد عليها أهل الجنة في القرآن الكريم هي نعمة التخلص من الحزن

وأضاف الجندي: "الحزن يعوق الإنسان ويثبطه، وبالتالي فهو ليس طريقًا للوصول إلى الله، بل هو أمر يعيق الفرح الداخلي والسلام النفسي، النعمة التي يحمد عليها أهل الجنة في القرآن الكريم هي نعمة التخلص من الحزن، كما جاء في قوله تعالى: 'الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن'، وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الحزن، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: 'كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بك من الهم والحزن'، إذًا، الحزن ليس من درجات الوصول إلى الله، بل هو أمر يجب تجنبه."

وأوضح أن القرآن الكريم في العديد من المواضع ذكر أن المؤمنين لن يصيبهم الحزن، بل هم في حالة من الطمأنينة والسكينة، كما في قوله تعالى: "لا خوف عليهم ولا هم يحزنون".

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