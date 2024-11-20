الفرق بين الإلحاد والفكر اللاديني، خالد الجندي يكشف (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الشخص اللا ديني يؤمن بوجود الله إنما لا ينتظم فى تقاليد دينية أو ملة دينية لعبادة هذا الإله، إنما الملحد لا يؤمن بوجود الله في المطلق، مضيفا: "حكاية اللا دينيين واضحة من الكلمة أنه مش تبع دين معين".

خالد الجندي يحذر من الفكر اللا ديني ويوضح تأثيره على المجتمع

وأكد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء، أن اعتقاد اللا دينيين أخذ اتجاه يتصاعد كثيرا وهو من ضمن الفكر الإلحادي ولكن بشكل مختلف

موضحا أن أصحاب هذا الفكر لا يريدون منك الإيمان بدين معين، ولذلك اتجاهات الصهيونية العالمية تحاول نشر دين خاص كأنه مكون من كذا دين مع بعض".

وتابع: "الصهيونيين عايزين يعملوا كتاب سماوى فى نظرهم شوية من التوراة وشوية من الإنجيل والقرآن الكريم، والغرض من ذلك تمييع الاعتقاد الديني انتقالا إلى إقصاء الفكر الديني نفسه، ولما يصبح الإنسان بدون دين يصبح سهل السيطرة عليه لبيع الوطن والأسرة"، مؤكدا أنها خطوة لسيطرة استعمارية من منظور جديد على العالم.

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