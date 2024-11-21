تعليم بورسعيد يناقش الاستعدادات لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول (صور)

عقد طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، اجتماعا بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية، لمناقشة الاستعدادات لإجراء امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي 2024 - 2025 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

تعليم بورسعيد يناقش الاستعدادات لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، فيتو

جاء ذلك بحضور محمود بدوى مدير عام التعليم العام وإيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية وفوزية حجي مدير عام الشئون المالية والإدارية، واستهدف مديري الإدارات التعليمية ووكلائها ومديري الإدارات المعنية والموجهين العموم للمواد الأساسية.

تعليم بورسعيد يناقش الاستعدادات لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، فيتو

وفى مستهل الاجتماع وجه مدير المديرية الشكر والتقدير لجميع قيادات التعليم ببورسعيد على جهودهم خلال الفترة السابقة، والنتائج الإيجابية الملموسة للارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة، مؤكدا أن المرحلة القادمة تحتاج بذل المزيد من العمل والجهد.

تعليم بورسعيد يناقش الاستعدادات لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، فيتو

وأشار الغرباوي إلى أن الركيزة الأساسية التي سيتم العمل عليها هي استكمال رؤية الوزارة في الارتقاء بالعملية التعليمية، والعمل على وضع حلول جذرية وآليات لمجابهة التحديات والمشكلات التي قد تطرأ على المنظومة التعليمية.

تعليم بورسعيد يناقش الاستعدادات لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، فيتو

واستعدادا لعقد امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي، شدد الغرباوي على دور الإدارات التعليمية عن ضمان سير امتحانات صفوف النقل بمراحلها المختلفة بالشكل اللائق والآمن، مؤكدا على ضرورة النجاح في القضاء على أي ظواهر سلبية قد تظهر خلال فترة الامتحانات.

كما وجه مدير المديرية مديرو الإدارات التعليمية بالاختيار الجيد لرؤساء اللجان والملاحظين، مشددًا على منع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلًا عن تكثيف إجراءات منع اصطحاب الطلاب الهواتف المحمولة وملحقاتها الإلكترونية.

ووجه الغرباوي بالعمل بالقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية، ومنها منع مراقبة أي معلم أثناء امتحان مادته، وعدم مراقبة الملاحظ الذى لديه موانع، بالإضافة إلى عدم نقل أي معلم من مدرسته إعلاء للمصلحة العامة.

وفيما يتعلق بتطبيق نظام التقييمات، أكد الغرباوي أن وزير التربية والتعليم خلال لقائه مع مديرو المديريات بالأمس أكد أنه أحد العوامل الهامة لتقييم مستوى الطلاب وانتظامهم بالمدارس، مشددا على ضرورة مواصلة الانضباط داخل المدارس والمتابعة بشكل يومي لنسب حضور الطلاب.

وأشار إلى أهمية مواصلة الزيارات الميدانية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس، لافتا إلى أن مديري الإدارات التعليمية لهم كامل الصلاحيات وتطبيق الآليات المناسبة لحل المشكلات والمعوقات التي تواجه عمله، متمنيا التوفيق للجميع.

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