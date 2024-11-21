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حوادث

التحقيقات في واقعة مصرع عامل بالجيزة: سقطت عليه حمولة قمح

التحقيقات في واقعة
التحقيقات في واقعة مصرع عامل

باشرت نيابة الجيزة التحقيق في مصرع عامل أثناء عمله، بعد أن سقطت عليه حمولة من القمح، أثناء عمله بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، وصرحت النيابة بدفن الجثة.

وكشفت التحقيقات أنه أثناء قيام "محمد أ" يبلغ من العمر 50 سنة، عامل، بتفريغ حمولة قمح من سيارة نقل، سقط جزء من الحمولة عليه مما أدى إلى وفاته في الحال.

 

مصرع عامل أثناء عمله في أكتوبر 

 

تلقى مدير الإدارة العامة للمباحث، اللواء محمد الشرقاوي، إخطارا من المقدم كريم سمير، رئيس مباحث أكتوبر ثان يفيد فيه بأن أثناء قيام "محمد أ" يبلغ من العمر 50 سنة، عامل، بتفريغ حمولة قمح من سيارة نقل، سقطت جزء من الحمولة عليه مما أدى إلى وفاته في الحال.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات.

 

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نيابة الجيزة القمح اكتوبر مدير الإدارة العامة للمباحث

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