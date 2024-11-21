الخميس 21 نوفمبر 2024
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حوادث

حبس لص بتهمة سرقة فيلا شقيق وزيرة سابقة بأكتوبر

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس لص بتهمة سرقة أسلاك كهربائية من فيلا دكتور جامعي شقيق وزيرة سابقة بمنطقة أكتوبر.

 

تلقى اللواء محمد شرقاوي، مدير مباحث الجيزة، بلاغًا من خفير الفيلا يُفيد بوجود شخص غريب داخل الطابق الأرضي للفيلا.


تحركت قوة أمنية بقيادة اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إلى مكان الحادث، وتمكنت من ضبط المتهم.

 

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية أن المتهم يبلغ من العمر 23 عامًا، عاطل ومسجل خطر في قضايا سابقة، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة.

 

ويجري رجال الشرطة تفريغ كاميرات المراقبة والاستماع إلى أقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحويل القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

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الدكتورة غادة والي النيابة العامة سرقة أسلاك كهربائية غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي مدير المباحث الجنائية مدير مباحث الجيزة وزيرة التضامن الاجتماعي

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