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المركزي لمتبقيات المبيدات ينتهي من تنظيم البرنامج التدريبي للجودة

المعمل المركزي لتحليل
المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات

أعلنت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، أن المعمل قام بالانتهاء من تنظيم البرنامج التدريبي (نظام إدارة الجودة في معامل الاختبار طبقًا لمواصفة الأيزو ISO/IEC 17025:2017).

وأوضحت أن هذا يأتي في إطار توجيهات وزير الزراعة علاء فاروق وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

 

نظام إدارة الجودة في معامل الاختبار

وشارك فيه أكثر من 11 متدربا من جهات مختلفة من القطاعين الخاص والحكومي والجامعات واستمرت فعاليات التدريب لمدة ٣ أيام تم خلالها التدريب على المعايير الدولية لاعتماد معامل الاختبار وهيئات الاعتراف الدولي، أهمية مواصفة الأيزو ISO/IEC 17025:2017 ومتطلبات الاعتماد، متطلبات الإدارة طبقًا للأيزو ISO/IEC 17025:2017، المتطلبات الفنية طبقًا للأيزو ISO/IEC 17025:2017، إجراءات الاعتماد وأساليب التقييم، الوثائق المطلوبة طبقًا للأيزو ISO/IEC 17025:201 وتم إجراء التدريب وفقًا لأحدث الطرق التدريبية من حيث التطبيق العملي للتدريب بتقسيم المتدربين وتنفيذ دراسة حالة لكل مجموعة وعمل محاكاة عملية لبعض النقاط وذلك لتدريب المتدربين بشكل عملي.

وقامت عبد اللاه بتقديم عرض عن أهم الخدمات التي يقدمها المعمل من تحليل الملوثات في الأغذية والبيئة والتدريب والاستشارات الفنية ودور المعمل في منظومة سلامة الغذاء في مصر وأثره على زيادة الصادرات الزراعية المصرية وفتح أسواق جديدة.

كما قام المتدربين بتفقد أقسام المعامل المختلفة للإطلاع على طرق التحليل المختلفة بأقسام المعمل ورؤية أحدث الأجهزة واستخداماتها في اليوم الأول للتدريب.

ومن الجدير بالذكر أن مركز التدريب التابع للمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات حصل على الأيزو في شهادتي ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة وISO 21001:2018 لإدارة جودة المنشآت التعليمية.

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البحوث الزراعية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور عادل عبد العظيم الزراعة واستصلاح الاراضي استصلاح الأراضي

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