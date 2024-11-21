وكيل صحة سوهاج يكلف بالاستغلال الأمثل لجميع الموارد المتاحة

عاين الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج والوفد المرافق له من بعض الإدارات الفنية بالمديرية خلال زيارته لمركز طما، وحدة طب الأسرة بقرية " كوم إشقاو" القديمة بعد نقل خدماتها للمقر الجديد بالقرية.

وقال "دويدار" أن ذلك التوجه وفق رؤية وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج بالاستغلال الأمثل لجميع الإمكانيات المتاحة والمتوفر والتي تصلح وتتناسب مع تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وكيل صحة سوهاج هناك توجه للاستغلال الأمثل الإمكانيات للصالح العام

وأشار "وكيل صحة سوهاج " إلي السعي الدائم لإستغلال تلك الإمكانيات وفق رؤية صائبة وللصالح العام. مشيرًا إلى تكليفه لجميع الإدارات المعنية بإعداد تقرير عن المبني واقتراحات الإستغلال التي تناسب المكان واحتياج المواطنين بالقرية

دويدار يشدد على تذليل العقبات للاستفادة من المبنى

وشدد "دويدار " على تذليل جميع العقبات أمام اي اقتراح للإستفادة من المبني لافتًا إلى أن القطاع الصحي بالمحافظة يشهد تطورًا كبيرًا علي جميع المستويات والخدمات المستحدثة لأول مرة بمنشأته والتي كانت بمثابة حلم وأصبحت حقيقة مضيفًا أن المحافظة تحظي بدعم غير مسبوق في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

وأضاف " وكيل صحة سوهاج " أن القطاع الصحي بالمحافظة في" عصره الذهبي "وعلينا جميعًا التكاتف لبلورة هذا الدعم في صورة الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بهذا الدعم وتأثيره

وناشد "دويدار " جميع العاملين بالقطاع الصحي في كل أرجاء المحافظة ببذل الجهد في سبيل راحة أهالينا من المرضي وذويهم.

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