وكيل الصحة بسوهاج يوجه بإنشاء قسم للعلاج الطبيعي بوحدة طب الأسرة بقرية أم دومة

تمهيد لاعتمادها كأول منشأة طبية تابعة للقطاع الصحي بمحافظة سوهاج

أجرى اليوم الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج على رأس فريق من إدارات المديرية المعنية زيارة تفقدية إلى وحدة طب الأسرة بقرية أم دومة وذلك تمهيدًا لاعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وكيل الصحة يتفقد وحدة طب الأسرة بقرية أم دومة تمهيدًا لحصولها على شهادة الاعتماد الرقابة الصحية



واطمأن وكيل وزارة الصحة علي مستوي الوحدة والخدمة المقدمة داخلها موجهًا بإنشاء قسم للعلاج الطبيعي وتوفير طبيب لطب الأسرة بها.

دويدار يشدد على تكثيف المرور والمتابعة من إدارة الرعاية الأساسية لضمان استمرارية جودة الخدمة المقدمة بالوحدة

كما وجه برفع كفاءة وتنظيم الصيدلية ووضع لافتات للأدوية عالية الخطورة لتمييزها بسهولة وكذلك رفع كفاءة مستوى النظافة بالوحدة والحفاظ على تطبيق سياسات مكافحة العدوى والجودة.

كما كلف "دويدار" مدير الإدارة الصحية بتوفير أفراد أمن نظافة تناسب مساحة الوحدة لضمان الحماية والنظافة الدائمة لها.

وخلال التفقد أيضا وجه "دويدار" بالتخطيط الآمن لمكافحة الحريق وعمل محاكاة واقعية على خطة إخلاء الوحدة حال وقوع حريق.

كما وجه بإجراء أنشطة تفاعلية على كيفية وضع خطط السلامة البيئية ومنها خطة التعامل الآمن مع المواد والنفايات الخطرة وكذلك خطة الاستعداد لمواجهة الطوارئ المحتملة.

ويأتي ذلك التفقد ضمن إجراءات مديرية الصحة لمتابعة جميع المنشآت الصحية بالمحافظة ورفع مستوى الخدمة والكفاءة بها لتقديم خدمة متميزة للمواطنين بجميع أرجاء المحافظة.



الجدير بالذكر أن وحدة طب الأسرة بقرية أم دومة بطما تم إنشاؤها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وافتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في يناير 2023.

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