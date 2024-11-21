قافلة طبية مجانية بوحدة طب ناصر بدمنهور في البحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، استمرار وتكثيف القوافل الشاملة، بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا لرفع الأعباء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم، وتواصل القافلة الطبية العلاجية التي نظمتها أمس مؤسسة حياة كريمة بوحدة طب ناصر بمركز دمنهور فعالياتها لليوم الثاني على التوالي لخدمة الفئات الأكثر احتياجا بالمجان.

تقديم خدمات طبية متكاملة بمختلف التخصصات

حيث تتضمن القافلة تقديم خدمات طبية متكاملة بمختلف التخصصات ( النساء والتوليد - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - تنظيم الأسرة) بالإضافة إلى تقديم خدمات الأشعة والتحاليل ووجود معملي الدم والطفيليات، ويتوفر بالقافلة الطبية صيدلية بها جميع الأدوية بالمجان.

بيع لحوم بأسعار مخفضة بمنطقة ناصر بمركز دمنهور

كما تشهد القافلة تواجد سيارات بيع لحوم حياة كريمة بأسعار مخفضة بمنطقة ناصر بمركز دمنهور، يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية وبيع المواد الغذائية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة.

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