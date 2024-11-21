الخميس 21 نوفمبر 2024
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رياضة

كريستيانو رونالدو يدرس تأجيل اعتزاله للعب مع نجله

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو ونجله، فيتو

عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، عن رغبته في الاستمرار في اللعب حتى يتمكن من الظهور في مباراة مع ابنه كريستيانو رونالدو جونيور، إذ ناقش مستقبله في مقابلة فيديو مع مستر بيست في اليوتيوب.

وتعاون رونالدو مع مستر بيست على منصة "يوتيوب" اليوم الخميس، إذ التقى الثنائي وتحدثا عن مجموعة متنوعة من المواضيع من مسيرة كل منهما.

رونالدو لم يستبعد تأجيل اعتزاله من أجل اللعب مع نجله

وفي المقابلة، اعترف رونالدو بأنه لا يستبعد تأجيل اعتزاله كرة القدم حتى يتمكن من مشاركة الملعب مع ابنه البالغ من العمر 14 عامًا.

وجاء حديث رونالدو بعد أن قال مستر بيست إن ليبرون جيمس يلعب مع ابنه، وسأل رونالدو عما إذا كان يرغب في فعل الشيء نفسه، إذ رد اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا قائلًا: "سنرى، إنه يبلغ من العمر 14 عامًا، وسنرى كيف تسير ساقاي".

ويتواجد نجل كريستيانو رونالدو بفريق الناشئين تحت 14 عامًا بناد النصر السعودي.

أرقام رونالدو مع النصر السعودي

وسجل الدولي البرتغالي 74 هدفًا في 85 مباراة مع النصر منذ انضمامه إلى الفريق السعودي في يناير 2023، بينما لا يزال يلعب أيضًا لمنتخب بلاده، ما يدل على أنه لا يزال لديه ما يكفي حتى مع اقترابه من عيد ميلاده الأربعين.

ولا شك أنه سيكون أمرًا خاصًّا إذا استطاع رونالدو الاستمرار لعدة سنوات أخرى، إذ قد يكون قادرًا بشكل واقعي على اللعب على مستوى ابنه نفسه، الذي لا شك أنه سيأمل في محاكاة والده من خلال أن يصبح لاعبًا محترفًا، ويلعب في الفريق الأول، وهو ما قد يكون واقعيًّا عندما يبلغ من العمر حوالي 16 أو 17 عامًا.

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