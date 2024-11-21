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رياضة

رونالدو: لم أختر الدوري السعودي من أجل المال ويرد على انتقاله للهلال (فيديو)

كريستيانو رونالدو،
كريستيانو رونالدو، فيتو

صرح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، بأنه يريد مواصلة مسيرته مع نادي النصر لتحقيق أهدافه، قائلا: “لقد فزت بكل شيء في أوروبا، وما زلت أشعر بالشغف تجاه كرة القدم”.

وقال كريستيانو رونالدو خلال  فيلم وثائقي، يعرض على منصة “نتفلكس” حول الدوري السعودي: هناك من يقول بأن كريستيانو انتهى، الناس يشككون دائمًا بي، ولكن كريستيانو دائمًا موجود للفوز.

 

وشدد: لم أختر الدوري السعودي للمال مثلما يقولون، بل جئت إلى هنا للفوز والتحدي.

 

وتابع رونالدو: عليك الحذر حينما تتحدث عن الهلال.

ملتزم بعقد مع النصر

ورد رونالدو على الأنباء التي تشير لانتقاله للهلال، قائلا: إنه ملتزم بعقد مع النصر، ولديه آماله بتحقيق المزيد من الإنجازات معه.

وعلق  كريستيانو رونالدو على خسارة نهائي كأس الملك: لا كمال في هذه الحياة الأخطاء مسألة طبيعية، أنها جزء من الرحلة، ولكن إذا لم أحزن هكذا فلن أكون كريستيانو حقا.

 

 

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