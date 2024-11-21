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رياضة

كريستيانو رونالدو: سأعيش حتى أبلغ 100 عام

رونالدو، فيتو
رونالدو، فيتو

رد الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، بشكل غريب، بعد ما قال له مستر بيست، إنه "على وشك الموت"، لأنه يقترب من سن الأربعين.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن رونالدو أن الضيف التالي الذي سيظهر على قناته الشهيرة على اليوتيوب سيكون تعاونًا ضخمًا من شأنه أن يكسر الإنترنت، وفي النهاية تم الكشف أن الضيف هو "مستر بيست".

مستر بيست ضيف رونالدو على قناة اليوتيوب

اليوتيوبر الشهير مستر بيست أدلى بتعليق وحشي أثناء حديثه على قناة رونالدو، حيث أخبره أنه سيموت، قريبًا، بسبب عمره.

خلال الفيديو، كان أسطورة منتخب البرتغال يتحدث إلى مستر بيست، واسمه الحقيقي جيمي دونالدسون، عن طول مسيرته في الملاعب، ومدى الإعجاب بقدرته على المنافسة في سن 39 عامًا.

رونالدو يزعم العيش حتى يبلغ 100 عام

ومازح اليوتيوبر الشهير، النجم رونالدو عندما تحدث عن عمره، وقال: "تقريبًا 40 عامًا! أنت على وشك الموت، كيف سيكون الأمر؟".

في البداية، ضحك المهاجم البرتغالي على التعليق، لكنه رد بسرعة: "سأعيش حتى أبلغ 100 عام، فقط لأعلمك".

وأضاف: "في كرة القدم، هذه مسيرة طويلة لأنهم في معظم الأحيان يعتزلون في سن الـ 33 أو 34 أو 36".

رونلدو ومستر بيست، فيتو
رونالدو ومستر بيست، فيتو

وفي وقت لاحق من الفيديو، سخر مستر بيست أيضًا من أنه يخطط لـ "أكبر فيديو على الإطلاق" مع رونالدو في 30 نوفمبر، بعد أسبوع واحد فقط من إصدار الفيديو على قناة كريستيانورونالدو.

وفي حديثه عن الصعود الصاروخي لرونالدو على منصة "يوتيوب"، قال مستر بيست: "اعتقدت أنك ستصل إلى 20-30 مليونًا في الشهر الأول، وعندما وصلت إلى 60 مليونًا، قلت، "يا إلهي، إنه أكبر عدد من المشتركين في تاريخ المنصة".

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