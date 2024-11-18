مصر للطيران تطلق حملة دعائية وترويجية على أسطول الشركة لاستضافة العمومية 56 لاتحاد شركات الطيران الأفريقية

قامت مصر للطيران بإطلاق حملة دعائية بالتزامن مع استضافة الشركة الجمعية العمومية (56) لاتحاد شركات الطيران الأفريقية AFRAA والمقرر والذي يعقد فى القاهرة خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2024 تحت رعاية وزارة الطيران المدنى.

تجهيز فرق عمل لاستقبال وتوديع السادة الضيوف

حيث قامت بوضع شعار الحدث على غطاء الرأس داخل الطائرات (head rest) بالإضافة إلى وضع بانرات دعائية فى صالتى الوصول والسفر بمطار القاهرة للتنويه باستضافة مصر لهذا الحدث الهام.

كما قامت الشركة بتجهيز فرق عمل لاستقبال وتوديع الضيوف وإنهاء إجراءات الوصول والسفرفضلًا عن تخصيص كاونتر بصالة السفر لإنهاء إجراءات السفر وهو ما يعكس اهتمام الشركة والتزامها بدعم وتنمية صناعة الطيران على المستوي الإقليمي والدولي.

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