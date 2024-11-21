إجراء تحليل مخدرات للسائق المتسبب في حادث تصادم سيارتين بأكتوبر

أمرت نيابة الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم، وإجراء تحليل مخدرات للسائق المتسبب في حادث السير.

إصابة 4 أشخاص في حادث سير

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.

وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 4 اشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

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