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ثقافة وفنون

درة: لا يمكن حصر القضية الفلسطينية في فيلم وأرفض العالمية إذا تعارضت مع المبادئ

درة، فيتو
درة، فيتو

قالت النجمة التونسية درة زروق، إنه لا يمكن حصر القضية الفلسطينية بكل جوانبها وإنما نتناول جوانب إنسانية، متابعة: “لأنه لو صنعنا فيلما فلسطينيا يسرد بداية الأزمة الآن فنحن حينها سنكون بدرس تاريخ لا عمل فني”.

وتابعت درة: “أثناء صناعتي فيلما عن فلسطين لم أفكر في قرار حجبي من العالمية كوني ممثلة وفنانة بالأساس لا مخرجة.. إلا أنها برغم كون العالمية حلمي إلا أنني أرفضها إذا جعلتني أتنازل عن المبادئ ومساندة القضية”.

 

ندوة السرد كأداة للصمود.. قصص الهوية والبقاء 

جاء ذلك خلال محاضرة حول "السرد كأداة للصمود: قصص الهوية والبقاء"، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء وضحايا الغارات اللبنانية والفلسطينية التي يتعرض لها الشعبان جراء الهجمات الإسرائيلية الممنهجة.

ويتحدث خلال الندوة الفنانة درة زروق، والمخرجة ميريام الحاج، والمنتجة مي عودة والمخرجة نجوى نجار، ويدير النقاش الناقد محمد نبيل.

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درة النجمة التونسية درة زروق أيام القاهرة لصناعة السينما المخرجة ميريام الحاج القضية الفلسطينية الناقد محمد نبيل

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