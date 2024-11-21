المعاينة الأولية تكشف سبب مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث سير

كشفت المعاينة الأولية لحادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى المحور المركزي في الجيزة، تفاصيل الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عنه وفاة شخص وإصابة 3 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

مصرع شخص وإصابة 3 في حادث سير

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى المحور المركزى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف.

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