قبل قرعة الأدوار النهائية والملاحق.. مباريات نارية منتظرة في دوري الأمم الأوروبية.. وما علاقة النظام الجديد للبطولة بكأس العالم 2026؟

انطلقت بطولة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 في نسختها الرابعة خلال سبتمبر الماضي، وعادت المسابقة الوليدة لـ يويفا بنظام جديد لم يختلف كثيرًا عن نظامها القديم.

تعديلات على نظام دوري الأمم الأوروبية

أضاف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم - يويفا، تعديلات من شأنها ارتفاع وتيرة المنافسة وبالتالي زيادة شعبية البطولة، لعل أبرزها ملاحق الصعود والهبوط بين المسارات المختلفة.

كان الصاعدون والهابطون يتم تحديدهم مباشرةً مع نهاية دور المجموعات، لكن بحسب النظام الجديد، هناك بعض الفرق التي ستخوض الملحق لتحديد الدوري الذي ستنافس فيه خلال النسخة المقبلة.

وبالطبع حافظ النظام الجديد على الأدوار الإقصائية بين منتخبات المسار الأول التي تنتهي بالنهائي وتحديد حامل اللقب، كما يرتبط دوري الأمم الأوروبية الحالية بملحق التأهل إلى كأس العالم 2026.

موعد قرعة دوري الأمم الأوروبية 2025

موعد قرعة دوري الأمم الأوروبية 2025 للأدوار النهائية والملاحق، هو يوم الجمعة المقبل 22 نوفمبر 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مجريات القرعة في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لقرعة دوري الأمم الأوروبية 2025

مجموعة قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري لدوري الأمم وجميع مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، سواءً على صعيد المنتخبات أو الأندية، وستقوم بنقل القرعة عبر شاشتها.

وستخصص الشبكة القطرية الحاملة للحقوق في الوطن العربي الكبير من المحيط للخليج، قناتها الإخبارية المفتوحة "beIN SPORTS NEWS" لنقل مجريات

نظام قرعة دوري الأمم الأوروبية 2025

ستشمل قرعة دوري الأمم الأوروبية 2025 الثانية هذا الموسم على 4 قرعات، إحداها خاصة بالأدوار الإقصائية من ربع النهائي إلى النهائي، والثلاث الأخريات تخص ملاحق الدوريات المختلفة.

المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2024-2025

البداية ستكون بقرعة ملحق الصعود والهبوط في المسارين الثالث والرابع، وسيشارك بها 4 منتخبات نصفها من أفضل فريقين حققا المركز الأخير في مجموعاتها بالمسار الثالث، وسيواجها وصيفي المسار الرابع.

سننطلق بعد ذلك إلى قرعة دوري الأمم لملحق الصعود والهبوط في الدوريين الثاني والثالث، وستجمع بين وصفاء المسار الثالث ضد فرق المركز الثالث في المسار الثاني، وبنفس الطريقة ستقام قرعة ملحق الصعود والهبوط في الدوريين الأول والثاني.

وفي النهاية سنكون على موعد قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025، والتي ستحدد الطريق إلى الكأس، حيث ستشمل أيضًا قرعة الدورين نصف النهائي والنهائي.

وستقام جميع مباريات دوري الأمم الأوروبية القادمة بنظام خروج المغلوب من مباراتي ذهاب وإياب، سواءً في الأدوار النهائية والطريق إلى الكأس، أو في ملاحق الصعود والهبوط.

ولا توجد أي محددات في قرعة دوري الأمم الأوروبية 2025 للأدوار القادمة، باستثناء أن كل منتخب في الملحق لا يمكن أن يواجه آخر من نفس المسار، وبالتوازي لا يمكن لمنتخب متأهل إلى ربع النهائي أن يواجه المتأهل معه من المجموعة.

المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025

المجموعة الأولى: البرتغال كرواتيا



المجموعة الثانية: فرنسا إيطاليا



المجموعة الثالثة: ألمانيا هولندا



المجموعة الرابعة: إسبانيا الدنمارك

وستكون هناك مباريات نارية بين هذه المنتخبات في المرحلة المقبلة من دور الثمانية.

المنتخبات المشاركة في ملحق المسارين الأول والثاني في دوري الأمم 2025

المستوى الأول: اسكتلندا وصربيا والمجر وبلجيكا.

المستوى الثاني: اليونان والنمسا وتركيا وأوكرانيا.

المنتخبات المشاركة في ملحق المسارين الثاني والثالث في دوري الأمم 2025

المستوى الأول: سلوفينيا وجورجيا وأيسلندا وجمعورية أيرلندا.

المستوى الثاني: سلوفاكيا وبلغاريا وكوسوفو وأرمينيا.

المنتخبات المشاركة في ملحق المسارين الثالث والرابع في دوري الأمم 2025

المستوى الأول: لاتفيا ولوكسمبورج.

المستوى الثاني: مالطا وجبل طارق.

موعد مباريات دوري الأمم الأوروبية 2025 الأدوار النهائية والملاحق

ننتظر أن تقام مباريات ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 خلال التوقف الدولي في مارس القادم، وذلك بالتزامن مع إقامة مباريات ملحق الصعود والهبوط الخاص بالمسارين الأول والثاني والمسارين الثاني والثالث.

أما الدوران نصف النهائي والنهائي في دوري الأمم الأوروبية، فسيقامان خلال التوقف الدولي في يونيو القادم، وسيسدل الستار على المسابقة بإقامة مباريات ملحق المسارين الثالث والرابع في مارس 2026.

موعد مباريات دوري الأمم 2025 القادمة

ربع النهائي لـ ملحق المسارين الأول والثاني، وملحق المسارين الثاني والثالث، الذهاب سيكون 20 مارس 2025، والإياب 23 مارس 2025.

نصف النهائي، يومي 4 - 5 يونيو 2025، والمباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث ستكون يوم 8 يونيو 2025.

أما النهائي فسيكون، لـ ملحق المسارين الثالث والرابع الذهاب 26 مارس 2026، والإياب 31 مارس 2026.

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