واقعة فريدة، ناد إيطالي يغير 3 مدربين خلال 24 ساعة

تولى 3 مدربين في أقل من 24 ساعة تدريب أحد الأندية في إيطاليا، في واقعة استثنائية للغاية وفريدة من نوعها.

3 مدربين لفريق واحد في أقل من 24 ساعة

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" الإيطالي في تقرير له أن نادي بياتشينزا أحد فرق القسم الرابع "سيري دي" قد غير 3 مدربين في يوم واحد.

وبدأت القصة يوم الأربعاء، حين أقالت إدارة بياتشينزا المدرب كارمين بارلاتو والمدير الرياضي أليسيو سيستو وقامت بتعيين المدير الفني سيموني بينتيفوليو.

وأجرى بينتيفوليو حصة تدريبية واحدة لكنها قوبلت باحتجاج جماهيري غاضب من مجموعات من المشجعين الذين هددوا بمقاطعة المباريات.

وجاء الاعتراض على بينتيفوليو بسبب تورطه في فضيحة مقامرة في عام 2011 قبل أن يتم قبول استئناف بعد ذلك.

وكان بينتيفوليو مسؤولًا عن النادي لبضع ساعات فقط قبل أن يقبل النادي احتجاجات الجماهير ليتم الاتفاق على إنهاء التعاقد بالتراضي.

وفي النهاية قررت إدارة ببياشينزا استدعاء ستيفانو روسيني الذي كان قد أقيل من إدارة الفريق، في 7 أكتوبر الفائت من أجل التعاقد مع بارلاتو.

وكان بياتشينزا أعلن إفلاسه في عام 2012، بينما كان موسم 2002-2003 هو الأخير له في الدوري الإيطالي "سيري إيه".

مدرب نابولي يهاجم تقنية الفار

هاجم أنطونيو كونتي، المدير الفني لنابولي، استخدام تقنية الفيديو خلال مباراة فريقه أمام إنتر ميلان.

وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1)، في مباراة شهدت حصول النيراتزوري على ركلة جزاء أهدرها هاكان تشالهان أوجلو ليضيع على فريقه نقاط المباراة الثلاث.

وقال كونتي عن ركلة الجزاء متسائلا: "لا يمكن لتقنية الفيديو التدخل إذا كان هناك خطأ، هل يمكنهم التدخل فقط عندما يناسبهم القرار؟ قرار من الحكم مثل هذا يمكن أن يحول المباراة".

وأضاف لقناة "دازن": "إما أن تكون التقنية موجودة لتصحيح الأخطاء أو لا يكون كذلك، إذا كان هناك خطأ فيجب أن تتدخل، ماذا يعني هذا؟ الأمر يغضبني حقا، لكنه يغضب جميع المدربين، يجب أن تتدخل التقنية إذا كان هناك خطأ".

وواصل: "منطقيا، إذا كان هناك حكم الفيديو المساعد، فيجب استخدامه لتصحيح الأخطاء أو إظهار مواقف لم يرها الحكم. إذا كان خطأ واضحا فلماذا يسمح لمارياني بالقيام بذلك فقط (احتساب ركلة الجزاء بدون العودة للفيديو)؟".

واستطرد: "لقد بدأنا بشكل جيد جدا مع الفار، لكن الأمور بدأت تخرج عن مسارها ولم يتدخلوا، اتصل بالحكم، يمكنه تأكيد القرار إذا أراد، لكن عليه أن يرى الواقعة مرة أخرى، أود أن أقول ذلك لنا وللمنافسين".

وأتم كونتي: "أشعر براحة أكبر إذا كان بإمكان الفيديو التدخل دائما لتصحيح الحكم، وليس ترك الأمر لحكم الساحة، وإلا فأنها ستبدأ في خلق أفكار سيئة، هذه تقنية الفار أداة رائعة إذا تم استخدامها بطريقة واضحة وصادقة".

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