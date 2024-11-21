محافظ الأقصر يوجه بالبدء الفوري لإنشاء مركز لوجيستي لخدمة السياح

وتابع المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، أعمال تطوير ورفع كفاءة ازدواج الطريق السياحى عند مدخل الطريق الصحراوي وذلك بعد توجيهه بالانتهاء من كافة المرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز والاتصالات.

تفاصيل جولة محافظ الأقصر

وأوضح محافظ الأقصر أنه ضمن تطوير التخطيط العمراني لمدينة القرنة الجديدة سيتم طرح قطع أراضى نحو 400 فدان بمساحات تبدأ من 200 متر وحتى 600 متر مرفقة وبرسومات هندسية محددة على أن يتم طرح قطع أراضى مماثلة فى مدن ومراكز أخرى وذلك بهدف منع تعديات أخرى على أملاك الدولة، وخلال الجولة وجه محافظ الأقصر بزراعة نحو 20 شجرة في كافة مراكز ومدن المحافظة استكمالا للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

كما تابع مدخل كورنيش مدينة القرنة الجديد والذي يشرف على تنفيذه الجهاز المركزي للتعمير بالبحر الأحمر، وذلك لإظهاره بصورة حضارية وجمالية تتماشى والهوية البصرية للمحافظة، كما تابع سير العمل بمشروع تطوير كورنيش النيل بالبر الغربي، حيث تفقد ما تم تنفيذه وواجهات المحلات والبازارات بداخله، ووجه باستكمال الرصيف عند المكان المخصص لركن الحافلات السياحية.

ووجه محافظ الأقصر بسرعة البدء الفورى لعمل مركز لوجيستى يشتمل على مجموعة من البنوك والبازارات ومراكز لخدمة رجال الأعمال ومول سياحى لخدمة السياح المترددين على المنطقة.

وكان محافظ الأقصر قد وجه فى جولة سابقة بسرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال بالكورنيش قبل يوم 9 ديسمبر المقبل ليتم افتتاحة رسميا خلال احتفالات عيد الأقصر القومى.

كما توجة لمدخل قرية الكوم على الطريق السريع ووجه برصفه ثم للطريق المؤدى لأحد الفنادق السياحية بقرية الضبعية ووجه بإعادة رصف الطريق وانارة الأعمدة المؤدية بطريق الفندق تزامنا مع بدء الموسم السياحى، وذلك بعد عمل محضر تنسيقى ومقايسات لهذا الطريق.

وخلال الجولة قابل المحافظ أحد المواطنين والذى طالب بعمل عدد 2 مطب صناعي فى شارع الخليج المؤدى لنادى المدينة أمام مرفق الأسعاف ووجه المحافظ على الفور مديرية الطرق بدراسة الطلب.

ورافق المحافظ خلال جولته بمركز القرنة الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، ومصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة، والمهندسة إلهام شيبانى مدير مديرية الطرق والنقل والدكتور ياسر الصاوى مدير إدارة الحدائق والبساتين والمهندس أسعد مصطفى منسق مشروعات الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر.

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