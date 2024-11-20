بـ360 معدة.. استعدادات مياه سوهاج تحسبًا لسقوط أمطار

اكد المهندس محمد صلاح رئيس مياه سوهاج أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج جاهزية بعدد 360 معدة للطوارئ والازمات والكوارث لاستقبال أية أمطار أو سيول محتملة خلال الايام القادمة.

360 معدة بمياه سوهاج جاهزة لاستقبال أية أمطار أو سيول محتملة

واضاف صلاح ان شركة مياه والصرف الصحى بها 72 سيارة كسح وعدد 8 سيارة كسح 4م3 وعدد 4 سيارة كسح 5م3 وعدد 32 سيارات كسح 8 م3 و15 سيارة مجهزة طباش و4 سيارة مجهزة فاكيوم وعدد 17 سيارة مجهزة نافورى و4 سيارات مجهزة فاكيوم وعدد 8 حفار على كاوتش هذا بالاضافة الى 21 كلارك شوكة و29 باك لودر و11 مولد كهرباء متنقل و15 كابوتة تعمل بالديزل و15 طلمبة غاطس و3 مولد كشاف طوارئ وعدد 2 لودر حفار ونش انقاذ وسيارة مجهزة ورشة متنقلة وسيارة مجهزة سلم هيدروليكى.





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