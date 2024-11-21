الدعاء ليلة الجمعة من الأمور التي اعتاد الكثيرون القيام بها لما ليوم الجمعة وليلته من فضل، حيث يحرص الكثيرون على الدعاء ليلة الجمعة، لنيل بركة تلك الليلة العظيمة ونيل بركة يوم الجمعة، الذي يعد من خير وأفضل أيام الأسبوع، كما دلت علي ذلك الأحاديث الصحيحة.

وفي السطور التالية نستعرض معكم دعاء ليلة الجمعة.. أدعية فيها الخير والبركة:

لا إله إلا أنت الحليم العظيم، لا إله إلا أنت رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.

لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير.

اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضى.

اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.

اللهم لك الحمد على الإسلام، اللهم لك الحمد على أن هديتنا.

اللهم لك الحمد والشكر على جميع النعم التي أنعمت بها علينا.

اللهم إني أستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ما علمت منها وما لم أعلم.

اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

اللهم إني في كل ما سألتك ربي أعطيتني، فلك الحمد والشكر والثناء الجزيل الحسن، فأعطني سؤالي ولا تحرمني إجابتك يا أرحم الراحمين.

إلهي إن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك فيه ثم عدت إليه اللهم إني أستغفرك من ذنب تبت إليك فيه ثم عدت إليه.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

إلهي إن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين.

اللهم إني أسألك بعزك وذلي أن ترحمني.اللهم إني أسألك بعزك وذلي أن ترحمني.اللهم إني أسألك بعزك وذلي أن ترحمني.

اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا.

اللهم اجمعنا في جناتك جنات النعيم ولا تفرقنا وأهلنا وأحباءنا بعد الممات يا رب العالمين.

اللهم أني أسألك الجنة وما قرّب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل.اللهم حرّم جلودنا وجلود آبائنا عن النار.

إلهي إن كان لي ذنب يحول بيني وبين إجابتك لدعائي فـاغفره لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم إني أسألك بأنك الله الحي القيوم.اللهم إني أسألك بأني أشهد أنه لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد.

اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سألك به أحد أجبته، وإذا استعانك به أحد أعنته، وإذا استرحمك به أحد رحمته.

اللهم أني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت.اللهم أحسن خاتمتي يا رب العالمين.

اللهم اجعل آخر قولي في هذه الحياة الدنيا أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.

اللهم هب لي من لدنك زوجًا صالحًا ـ أو أي دعاء تريده.اللهم استعففت فاغنني من فضلك.

اللهم اغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك.



رب لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير.



اللهم إنك جامع الناس في يوم لا ريب فيه، إنك لا تخلف الميعاد اجمع بيني وبين ما احب، اللهم إني أسألك تتمة شرعك ودينك.



اللهم أعطني ولا تحرمني يا أرحم الراحمين.



اللهم إني أسألك بعزك وحولك وقدرتك وقوتك وعلمك ورحمتك أن تجمع اللهم بيني وبين من أحب.



اللهم إني أسألك بعزك وذلي أن ترحمني وأن تجمع بيني وبين من أحب اللهم إني أسألك بقدرتك وضعفي أن تجمع بيني وبين من أحب.



اللهم إني أسألك برحمتك الواسعة وعلمك بحالي أن لا تكسر لي نفسي بين المسلمين.

وأن ترزقني بحلالك عن حرامك.



اللهم هب لي من لدنك زوجًا صالحًا وارزقني منه بالذرية الصالحة يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم يا ربي وسيدي ومولاي وخالقي ورازقي أسألك بأنك العزيز وأنا الذليل إليك، أسألك بأنك القوي وأنا الضعيف إليك، أسألك بأنك الغني وأنا الفقير إليك، أسألك بأنك المجيب وأنا المضطر إليك، أسألك بأنك القادر الرازق، وأنا بحاجة إلى رزقك يا أرحم الراحمين.



اللهم استرني فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض ولا تشمت بي عدوًا ولا حاسدًا يا أرحم الراحمين.



إلهي لا تكسر لي نفسي بين المسلمين.

