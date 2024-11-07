دعاء ليلة الجمعة للرزق وتيسيره والبركة فيه

يُكثر المسلمون خلال ليلة الجمعة التضرع إلى الله بأداء السنن والنوافل، والتقرب إليه بالعبادات، لما ليوم الجمعة من فضائل، في محاولة منهم لاستغلال ليلة الجمعة المباركة للتقرب من الله تعالى، ويحرصون في ليلة الجمعة على الدعاء لله بكل ما يرجونه من أمور الدنيا والآخرة، في ليلة الجمعة المباركة.

ونستعرض دعاء الجمعة للرزق وتيسيره والبركة فيه بكل أشكاله، حيث يعد الرزق وتيسيره والبركة فيه من الأمور الهامة التي يحرص البعض على الدعاء بها سواء أكان الرزق والبركة في المال أو الأبناء أو الصحة والعافية.

أدعية للرزق

اللّهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسره وإن كان كثيرًا فبارك فيه يا أرحم الراحمين.

اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء، وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك.

اللّهم ربّ السموات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شرّ كلّ شيء أنت آخذ بناصيته اللّهم أنت الأوّل فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر.

اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِما أعْطَيْتَ، ولَا مُعْطِيَ لِما مَنَعْتَ، ولَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ.

دعاء للرزق

يا الله، يارب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك.

اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك. يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وتولنا فأنت أرحم الراحمين

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَسْأَلَةِ، وَخَيْرَ الدُّعَاءِ، وَخَيْرَ النَّجَاحِ، وَخَيْرَ الْعَمَلِ، وَخَيْرَ الثَّوَابِ، وَخَيْرَ الْحَيَاةِ، وَخَيْرَ الْمَمَاتِ، وَثَبِّتْنِي، وَثَقِّل مَوَازِينِي، وَحَقِّقْ إِيمَانِي، وَارْفَعْ دَرَجَاتِي، وَتَقَبَّلْ صَلاَتِي، وَاغْفِرْ خَطِيئَتِي، وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ العُلاَ مِنَ الْجَنَّةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ، وَخَوَاتِمَهُ، وَجَوَامِعَهُ، وَأَوَّلَهُ، وَظَاهِرَهُ، وَبَاطِنَهُ، وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَا مِنَ الْجَنَّةِ آمِينْ،

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا آتِي، وَخَيْرَ مَا أَفْعَلُ، وَخَيْرَ مَا أَعْمَلُ، وَخَيْرَ مَا بَطَنَ، وَخَيْرَ مَا ظَهَرَ، وَالدَّرَجَاتِ العُلَا مِنَ الْجَنَّةِ آمِينْ، اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ أنْ تَرْفَعَ ذِكْرِي، وَتَضَعَ وِزْرِي، وَتُصْلِحَ أمْرِي، وَتُطَهِّرَ قَلْبِي، وَتُحَصِّنَ فَرْجِي، وَتُنَوِّرَ قَلْبِي، وَتَغْفِرَ لِي ذَنْبِي، وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَا مِنَ الْجَنَّةِ آمِينْ، اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ أنْ تُبَارِكَ فِي نَفْسِي، وَفِي سَمْعِي، وَفِي بَصَرِي، وَفِي رُوحِي، وَفِي خَلْقِي، وَفِي خُلُقِي، وَفِي أَهْلِي، وَفِي مَحْيَايَ، وَفِي مَمَاتِي، وَفِي عَمَلِي، فَتَقَبَّلْ حَسَنَاتِي، وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ العُلَا مِنَ الْجَنَّةِ، آمِينْ

اللهم احفظ لي احفظ لي عملي ووفقني ويسر لي أمري، اللهم بارك لي في مالي وزده بركة يا خير حافظ

اللهم إني أسألك أن تلطف بي وترحمني وترزقني الجنة بلا سابق حساب، اللهم احفظ لي مالي وبارك لي فيه وزده بركة يا سميع يا عليم.

رب وكلت أموري إليك وبك استعنت أسألك أن تهبني الصبر والقوة والبركة في المال والنفس وكل أمر غالي عليَ.

دعاء البركة بالبيت

يا ملك يا قدوس أسألك أن تبارك لي في بيتي وفي أهل بيتي، وأن ترزقني الهداية والرزق الطيب الحلال يا وهاب يا رزاق

اللهم ليس لنا من الأمر شيء وأنت وحدك من بيده ملكوت كل شيء أسألك أن تقرب لي كل خير، وتبارك لي في بيتي وتحفظه من كل سوء.

ربي من لي سواك أرجوه وألجأ إليه، أسألك أن تهبني القوة والصبر على ما لم أحط به علمًا، اللهم اهدني وأرشدني إلى طريق رضاك وعفوك يا عفو يا وهاب.

دعاء البركة في المال والأولاد