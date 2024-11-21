مي عودة: الرقابة العالمية تمنعنا من صناعة أفلام لغزة

قالت المنتجة والمخرجة الفلسطينية مي عودة أن من يحاول صناعة فيلم سينمائي سواء تسجيلي أو وثائقي عن الأزمة الفلسطينية سيواجه سلسلة من الأزمات لا نهاية لها، لأن الرقابة العالمية والموزعين الاجانب كشفوا عن وجههم الحقيقي البشع للغاية.

وتابعت خلال ندوة السرد كأداة لصمود المقاومة حاليًّا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى: “كنا نتحدث دائمًا عن أزمة مع الرقابة العربية إلا أننا وجدنا أن المجتمع الغربي أسوأ بكثير”.

وأضافت: “السينما الفلسطينية هى وزارة دفاع هذا الشعب ويجب عليهم ان يحاولوا صناعة السينما لاخر نفس”.

السرد كأداة للصمود

جاء ذلك خلال محاضرة حول "السرد كأداة للصمود.. قصص الهوية والبقاء"، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء وضحايا الغارات اللبنانية والفلسطينية التي يتعرض لها الشعبين جراء الهجمات الإسرائيلية الممنهجة.

ويتحدث خلال الندوة الفنانة والمخرجة درة زروق، والمخرجة ميريام الحاج، والمنتجة مي عودة والمخرجة نجوى نجار ويدير النقاش الناقد محمد نبيل.

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