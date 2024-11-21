الخميس 21 نوفمبر 2024
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إعلان الكشوف النهائية لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة جنوب الوادي

جامعة جنوب الوادي
جامعة جنوب الوادي

قال الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إنه تم الإعلان عن الكشوف النهائية للمتقدمين لانتخابات اتحاد طلاب الجامعة وعددهم الإجمالي (1125)، 616 طالبا و509 طالبات من مختلف كليات الجامعة. 

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة قد انهت كافة الاستعدادات لإجراء الانتخابات الطلابية بما يضمن تحقيق الشفافية والنزاهة وإتاحة الفرصة أمام جميع المشاركين. 

 كما أكد رئيس الجامعة أهمية هذه الانتخابات، وذلك لما تلعبه من دور مهم في تكوين قيادات طلابية قادرة على تحمل المسئولية والتعبير عن آراء الطلاب وطموحاتهم بمختلف كليات الجامعة. 

إجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات

وأشار الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أنه سوف يتم إجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد القادم، وتكون انتخابات الإعادة يوم الإثنين الموافق 25 /11 /2024، ثم انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 26 /11 /2024، ويلي ذلك انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات وذلك يوم الأربعاء 27 /11 /2024، ثم تأتي آخر مرحلة في الانتخابات وهي انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة وذلك يوم الخميس الموافق 28 /11 /2024.  

جدير بالذكر أن لجنة الإشراف العليا على الانتخابات تتكون من الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية الدكتور خالد عبد الرحمن والدكتور عباس مصطفى عباس بكلية الحقوق، ومحمد وليد حسن مدير عام رعاية الطلاب، ومن الطلاب عبد الله تميم محمد بكلية العلوم، ومحمود عارف محمود من كلية التربية.

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