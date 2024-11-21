الخميس 21 نوفمبر 2024
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محافظات

إزالة 35 حالة بناء مخالف في حملة مكبرة بقرية المحروسة بقنا

إزالة 35 حالة بناء
إزالة 35 حالة بناء مخالف

قام الحسيني صبري نائب مدينة قنا، طلعت عبد الشافي رئيس القرية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية بتنفيذ ٣٥ حالة إزالة تعدى على أراضي أملاك الدولة بمساحة ١ فدان و٥٧٨٣ مترا عبارة عن مبان وأسوار بالطوب الأبيض والأسمنت وأعمدة خرسانية وتشوينات طوب وزراعة أشجار.

التصدي لكافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة

وأوضح رئيس المركز، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأي تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب،وتعليمات سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

 

 

 

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