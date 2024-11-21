وزير الاستثمار: توقف العمل في المنافذ الجمركية يكلف الدولة 150 مليون دولار

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، أن الوزارة تستهدف العمل بقوة على تحسين مركز مصر في مؤشر التنافسية الدولية من أجل الوصول إلى أول 50 مركزا عالميًا.

وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفي، إلى أن زمن الإفراج عن الشحنات الواردة إلى مصر يصل إلى 14 يومًا، وهي مدة طويلة جدًا، في حين أن المتوسط العالمي تقريبًا يوم واحد فقط.

وأوضح حسن الخطيب، أنه تم الاجتماع مع جميع الجهات المنوط بها التعامل على ملف الإفراج الجمركي والمنافذ الجمركية، من أجل اقتصار زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط وليس 14 يوما.

وكشف الخطيب، أنه تم رصد 153 يوم إجازة في المنافذ الجمركية خلال العام الماضي، وهذه مدد طويلة جدا وهناك 29 جهة تتعامل مع هذا الملف، لذا يجري العمل مع جميع الأطراف سواء مع التوكيلات الملاحية ومع الجمارك والبنوك من أجل العمل خلال يومي الجمعة والسبت للعمل 7 أيام في الأسبوع وحتى 6 مساء وخلال وقت قريب يصدر القرار من مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن توقف العمل في المنافذ الجمركية يكلف الدولة 150 مليون دولار نتيجة الإجازة وتوقف العمل، وفق رصد أجرته هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية.

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