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حوادث

المشدد 10 سنوات لعاطلين في سرقة موبايلات وحيازة سلاح أبيض بالزاوية الحمراء

محكمة
محكمة

 قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف، وحيازة سلاح أبيض (مطواه) بمنطقة الزاوية الحمراء.

 

وكان قسم شرطة الزاوية الحمراء تلقي بلاغا من مواطن يفيد بسرقة هاتفه المحمول بأسلوب الخطف من قبل شخصين على دراجة نارية، وإصابته بكدمات إثر سقوطه على الأرض لتمسكه بالهاتف المحمول أثناء السرقة.


وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين أثناء قيادتهما دراجة نارية يسيران عكس الاتجاه.


وبمواجهتهما اعترفا بسرقة هواتف محمولة من المارة بأسلوب الخطف وارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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محكمة جنايات القاهرة سرقة الهواتف المحمولة قسم شرطة الزاوية الحمراء

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