الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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التنظيم والإدارة ينتهي من دراسة 94075 استفسار وشكوى خلال أكتوبر الماضي

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،فيتو

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز عن  الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر أكتوبر 2024.

وانتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة تنفيذ عددا من الأحكام القضائية المتنوعة ما بين صرف مقابل نقدي وتمويل وظائف وتعزيز بنود وكذلك صرف مقابل نقدي عن رصيد الإجازات وغيرها لعدد من الموظفين في 160 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

كما انتهى الجهاز من الإفادة بالرأي القانوني في 52 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

 

وتعامل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مع عدد من المراسلات الإلكترونية استقبلها من 14442 استقبلها من 226 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة وذلك في إطار تفعيل منظومة التواصل المؤسسي الرقمي بين الجهاز ووحدات الجهاز الإداري.

 

وانتهى الجهاز من دراسة 94075 استفسار وشكوى وردت إليه عبر الآليات المخصصة لذلك.

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