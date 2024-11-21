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حوادث

الحبس سنة لعاطل متهم بالتسبب في إصابة عامل بشلل نصفي بدار السلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة عاطل متهم بالشروع في قتل عامل بمنطقة دار السلام والتسبب في إصابته بشلل نصفي، بالحبس سنة مع الشغل، ومصادرة السلاح الأبيض. 

وجاء في أمر الاحالة ان المتهم ع. خ، 22 سنة، بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة أحدث جرحًا بالمجني عليه ن. م، بأن ضربه بالسلاح الأبيض تالى الوصف فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي عبارة عن إصابة بالحبل الشوكى العنقى مصحوبة بشلل نصفى أيسر مصحوب بانقباض العضلات وتقدر نسبتها بنحو 70%.

وأضاف أمر الإحالة أن المجنى عليه، فوجئ بالمتهم واقفًا أمام منزله فطلب منه الانصراف لكونه معتادًا على افتعال المشاكل وعلى أثر ذلك نشب بينهما خلاف لفظى وحال انصراف الاول فوجئ الثاني به يتعدى عليه محدثا إصابته مستخدما سلاح أبيض مطواة فسقط أرضا متأثرا بإصابته وحال إفاقته كان يتلقى العلاج بالمستشفى.

وكشف تقرير مصلحة الطب الشرعى أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه ثبت وجود شلل بالطرفين العلوى والسفلى على الجانب الأيسر بالجسم مصحوب بانقباض بالعضلات.

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محكمة جنايات القاهرة منطقة دار السلام قسم شرطة دار السلام القاهرة

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