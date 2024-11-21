وزير الصحة يبحث تطوير خدمات الأشعة بالمدينة الطبية بمعهد ناصر

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عامر قاقيش، رئيس مجلس إدارة شركة يونيسون الإماراتية والوفد المرافق له، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والإمارات في القطاع الصحي.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ الاجتماع بالترحيب عامر قاقيش والوفد المرافق له، معربًا عن تقديره للجهود التي تبذلها الشركة لدعم المنظومة الصحية فى مصر.

تشجيع ودعم الدولة لزيادة استثمارات القطاع الخاص في القطاع الصحي

وقال "عبد الغفار" إن اللقاء ركز على تعميق الشراكة الاستثمارية بين القطاعين الصحي المصري والإماراتي، حيث أكد الوزير على قوة العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكدا على تشجيع ودعم الدولة لزيادة استثمارات القطاع الخاص في القطاع الصحي.



وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة تطوير وتجهيز خدمات الأشعة بالمدينة الطبية بمعهد ناصر بالشراكة مع شركة يونيسون كابيتال للاستثمار الإماراتية، لافتا إلى أهمية التوسع المستقبلي بين مصر والإمارات في تطوير القساطر والمناظير والمعامل، وزيادة الاستثمار في التكنولوجيا الطبية.

إنشاء مصانع مشتركة في مصر للصبغات الطبية



وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع ناقش دراسة إنشاء مصانع مشتركة في مصر للصبغات الطبية التي تكون عادة مواد كيميائية أو مركبات عضوية وتستخدم لأغراض تشخيصية أو علاجية، وتشمل (صبغات الأشعة السينية، وصبغات الرنين المغناطيسي، وصبغات التصوير بالأمواج فوق الصوتية).



ومن جانبه، أعرب عامر قاقيش، عن اعتزاز الشركة باستثماراتها في مصر، مضيفا أن الشركة تعمل في عدة مجالات، وتتميز بقدرتها على توفير خدمات متكاملة في تطوير المشاريع من التخطيط إلى التنفيذ.

وأضاف "قاشيش"أنه يأمل بتوسع الشراكة المصرية الإماراتية في مجالات مختلفة، والاهتمام المشترك بإنشاء مصانع للنفايات الطبية، والمستلزمات الطبية بمختلف أنواعها، وزيادة الاستثمار في التكنولوجيا الطبية، لافتا إلى أن الشركة على استعداد لتوقيع كافة البروتوكولات لتعزيز التعاون الصحي ولتبادل الخبرات بين البلدين.



حضر الاجتماع الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية والمشرف على الإدارة المركزية للشؤون الهندسية والتجهيزات، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة.

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