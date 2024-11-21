الخميس 21 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أبل تعلن عن حملة استدعاء وفحص مجاني لعدد من أجهزة iPhone 14 Plus

أجهزة iPhone 14 Plus
أجهزة iPhone 14 Plus
ads

 أصدر جهاز حماية المستهلك بيانا قال فيه إن شركة أبل - Apple قد أعلنت عن حملة استدعاء وفحص مجاني لعدد من أجهزة iPhone 14 Plus، وذلك لعمل تحديث ومعالجة  للكاميرا الخلفية في عدد من أجهزة iPhone 14 Plus  والتي قد لا تعرض أي معاينة بعد التقاط الصورة.

وتم تصنيع الأجهزة المتضررة في الفترة ما بين ( 10 أبريل 2023 و28 أبريل 2024).


 وطالب جهاز حماية المستهلك من مالكي تلك الموديلات من الطرازات سالفة الذكر، سُرعة التواصل مع الشركة المالكة، أو إدخال الرقم المسلسل من خلال هذا الرابط  لمعرفة ما إذا كان جهازك به هذا العيب من عدمه.

وأكد الجهاز أنه سوف يتم معالجة الأمر من الوكيل المعتمد من شركة Apple، وذلك دون أي تكاليف أو رسوم على العميل بشأن هذا الاستدعاء. 

ويأتى ذلك  في إطار الاطمئنان على جودة وفاعلية المنظومة، وحرصًا من جهاز حماية المستهلك على حماية حقوق  المُستهلكين.

وقال جهاز حماية المستهلك إنه في حالة وجود شكوى أو مُخالفة، يُرجي الاتصال على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588 ) من أي خط أرضي، أو من خلال الدخول علي هذا الرابط  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

iPhone 14 Plus الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك

مواد متعلقة

حماية المستهلك يحذر من الاشتراك في مسابقات وجوائز الشركات خلال الجمعة البيضاء

جامعة القناة وجهاز حماية المستهلك يوقعان بروتوكول تعاون لتطوير الكوادر المتخصصة (صور)

الأكثر قراءة

تهديد زيزو بالقتل يثير الغضب، مشجع الزمالك يعتذر ويناشد الإدارة لإعادته، والجمهور يطالب بالعقاب (فيديو)

ارتفاع سعر جرام الذهب قبل اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس

تفاصيل اجتماع السيسي بعدد من قادة القوات المسلحة بحضور وزير الدفاع ورئيس الأركان

قال بيقولوا السيسي عمل ايه، مدبولي يستمع لقصيدة من طالبة بالوادي الجديد (صور)

الراتب 50 ألف جنيه شهريًّا، الإمارات تعلن عن وظائف للمصريين وهذه الشروط وطريقة التقديم

السيسي يجتمع بعدد من قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024

هيئة البث الإسرائيلية بعد حكم الجنائية الدولية: نتنياهو وجالانت لن يستطيعا زيارة 120 دولة

منوعات

المزيد

العثور على سائح بريطاني ميتًا في "بالوعة للمياه" بتايلاند

أول لقاء بين أطول وأقصر امرأتين في العالم

صورة هاري ستايلز في جنازة ليام باين تثير تعاطف الجمهور

دبي تدخل موسوعة جينيس بإنتاج أكبر سبيكة ذهبية في التاريخ (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلية

الراتب 50 ألف جنيه شهريًّا، الإمارات تعلن عن وظائف للمصريين وهذه الشروط وطريقة التقديم

جهزوا الشتوي قضي الأمر، الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة القادمة

الرسوم والمستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سورة لقمان وسبب وصايا لقمان لابنه

ما حكم إخراج الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت؟ دار الإفتاء تجيب

بالأسماء، الأوقاف تعتمد 62 خطيبًا من المحالين للمعاش

المزيد
الجريدة الرسمية