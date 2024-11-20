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ثقافة وفنون

عرض فيلم "الحرام" ضمن كلاسيكيات مصرية مرممة بمهرجان القاهرة غدا

الحرام، فيتو
الحرام، فيتو

يعرض، غدًا الخميس 21 نوفمبر، فيلم "الحرام"، ضمن كلاسيكيات مصرية مرممة، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "الحرام" روائي تدور أحداثه عقب حملها جراء تعرضها للاعتداء على يد أحد رجال القرية، تخفي عزيزة حملها عن زوجها وقريتها. دون وعي منها تقتل الطفل فور ولادته ولكن عقلها لا يتحمل تلك المآسي المتلاحقة.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 105 دقائق، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بسينما الهناجر في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج هنري بركات.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًّا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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