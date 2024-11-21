بحضور زاهي حواس، افتتاح مقبرة الكاتب الفرعوني « بوي ام رع» بالبر الغربي في الأقصر (بث مباشر)

قدمت بوابة فيتو بثًّا مباشرًا رصدت خلاله افتتاح مقبرة الكاتب «بوي ام رع» والتي تحمل رقم «TT39» لكاتب الأعمال وحامل الأختام في الأسر الـ18، بمنطقة الخوخة بالبر الغربي، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميم التي أجرتها البعثة المكسيكية والتي كانت بدأت الأعمال بها منذ 2005.

افتتاح مقبرة كاتب الأعمال وحامل الأختام TT39

وحضر الافتتاح الدكتور زاهي حواس عالم الآثار وعالم المصريات وسفيرة المكسيك بمصر، ليونورا رويدا، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر والدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار بوزارة السياحة والآثار، والدكتور فتحي ياسين مدير عام آثار الأقصر، والدكتور بهاء عبد الجابر مدير آثار البر الغربي، وعددا من قيادات المحافظة والاثار.

وكان محافظ الأقصر، التقى بوفد من أعضاء البعثة الأثرية المكسيكية العاملة بمنطقة العساسيف غرب الأقصر، ضم كلا من الدكتورة جابرييلا اراشى، والدكتور فليكس فالديز، والدكتورة ماريا اليسيا فالديز، بحضور منسق البعثة بالأقصر أبو النجا عليان، وأعرب المحافظ عن تقديره لجهود البعثة المكسيكية فى الكشف عن تاريخ وحضارة الأقصر، كما استعرض معهم الخطط والمشروعات المستقبلية للمحافظة، مؤكدًا تذليل أية معوقات لتيسير مهمة عمل البعثة.

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