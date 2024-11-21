الخميس 21 نوفمبر 2024
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حوادث

التقرير الفني لحادث مصرع شخص في اصطدام سيارة بعامود إنارة بألماظة: انفلات الفرامل السبب

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

تسلمت  نيابة مدينة نصر التقرير الفني لسيارة ملاكي اصطدمت بعامود إعلانات في منطقة ألماظة، وأسفر عن مصرع شخصين.

 وتبين من التقرير أن السيارة كانت تسير بسرعة كبيرة، فضلا عن انفلات الفرامل وعدم استطاعة سائقها السيطرة عليها.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

تلقت مباحث قسم شرطة مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أعلى كوبري ألماظة.

 

اصطدام سيارة ملاكي بعمود إعلانات

 وعلى الفور، انتقلت الخدمات المرورية والأمنية إلى محل البلاغ. وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي بعمود إعلانات بمطلع كوبري اتجاه ألماظة.

وأسفر الحادث عن مصرع السائق ومرافقه، وتم استخراج الجثتين ونقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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