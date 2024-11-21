حملات مكثفة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين في الإسكندرية

واصلت الأجهزة التنفيذية والأمنية بـ محافظة الإسكندرية، حملاتها المكبرة، بمنطقة المنشية بنطاق حي الجمرك، وذلك لإزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المارة والمرور بالطريق العام بشوارع نوبار باشا والقائد جوهر والمنشية الصغرى والسبع بنات وسوق ليبيا وشارع النصر.

رفع إشغالات ميدان المنشية وحديقة محمد علي

وشهدت الحملة رفع الإشغالات بشارع نوبار باشا والقائد جوهر، وذلك لعدم التسبب في إعاقة الحركة المرورية ولإحكام السيطرة على الشوارع الرئيسية.

كما جرى إزالة الإشغالات بحديقة ميدان محمد علي وحديقة ميدان القناصل، وإخلاء الحديقتان من المشردين وأطفال الشوارع.

وجاءت الحملة بقيادة اللواء حسن عطية مدير أمن الإسكندرية، بتواجد اللواء عبد الخالق حجازي حكمدار وسط واللواء عمرو عبد المنعم رئيس حي الجمرك وشرطة المرافق، وحمدي حسان مدير قسم أشغال الطريق بحي الجمرك والاجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية والتدخل السريع، وخلال الحملة تم رفع وإزالة جميع الإشغالات بمختلف أنواعها، وإزالة التعديات المخالفة.

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