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مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في تصادم ميكروباصين بطريق مطار برج العرب

مصرع شخص وإصابة 12
مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في تصادم ميكروباصين

لقي شخص مصرعه وأصيب 12 آخرين في حادث تصادم سيارتي ميكروباص، بالطريق الدولي الجديد اتجاه مطار برج العرب الدولي غرب محافظة الإسكندرية. 

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بحادث تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الدولى الجديد اتجاه مطار برج العرب، على الفور توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وتبين تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق المشار إليه، ووجود حالة وفاة و12 مصابا جراء الحادث، جرى نقلهم إلى مستشفيات العامرية وكرموز بواسطة 10 سيارات إسعاف. 

وجار إزالة آثار الحادث بمعرفة الجهات المعنية،  وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

 

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