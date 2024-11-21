كريم بنزيما: كرة القدم حياتي لكن العيش قرب مكة أمر مختلف

أكد كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي، أنه ما زال يريد اللعب، وما زال يسعى إلى تحقيق الأمجاد في الملعب، مضيفا “كل ما يسعني قوله؛ هو أنني سأفوز أينما كنت، الأمر بهذه البساطة”.

وقال بنزيما خلال فيلم وثائقي عن الدوري السعودي عبر نيتفليكس: "أنا مسلم، والسعودية بلد مسلم؛ وأنا أنتمي إلى هنا، وها أنا بالقرب من مكة، كرة القدم هي حياتي، ولكن التقرب إلى الله والعيش بجانب مكة المكرمة أمر مختلف".

وتابع بنزيما: الانتقال إلى الاتحاد لا يعني مجرد اللعب في فريق آخر، بل يعني العيش في مكان آخر والتأقلم مع حياة مختلفة، حتى إن كان بلدًا رائعًا، فلا بد من تعلم الانسجام مع اللاعبين الآخرين والتأقلم مع اختلاف أسلوب اللعب ورؤية المدرب، قبل أن تتمكن من تحقيق الفوز، ثمة عدة شروط تسبق الفوز وعليك بذل جهد كبير للتأقلم.

وواصل كريم بنزيما البرنامج التأهيلي الموضوع له تمهيدًا لعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد الإصابة التي تعرض لها في عضلة الفخذ.

ويستضيف فريق الاتحاد نظيره الفتح مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 11 من دوري روشن.

ويحتل فريق الاتحاد قبل المباراة المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 27 نقطة، فيما يتذيل الفتح الترتيب برصيد 5 نقاط.

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