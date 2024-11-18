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رياضة

موقف بنزيما من المشاركة أمام الفتح بالدوري السعودي

كريم بنزيما، فيتو
كريم بنزيما، فيتو

كشفت تقارير صحفية سعودية عن تفاصيل برنامج تأهيل كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها في العضلة الخلفية.

 

وأكدت صحيفة " الرياضية" السعودية أن بنزيما بدأ  أمس الأحد برنامج تدريب اللياقة الخاص به تمهيدًا لعودته المرتقبة إلى تدريبات الاتحاد الجماعية.

و في وقت سابق أشارت تقارير صحفية إلى أن المهاجم الفرنسي، سيخضع لفحوصات طبية، لحسم موقفه النهائي من الدخول للتدريبات، وموقفه من مباراة الفريق القادمة أمام الفتح.

وتعرض بنزيما للإصابة قبل مباراة الاتحاد ضد الأهلي في الجولة التاسعة في بطولة دوري روشن.

مع مباراة اتحاد جدة والفتح 

 

ويستعد الاتحاد لمواجهة الفتح، يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر الجاري، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب فرق دوري روشن السعودي (27 نقطة)، متأخرا بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر الهلال.

ويطمح الاتحاد في مواصلة مسيرة الانتصارات في المباريات القادمة والمنافسة بقوة على لقب الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم الحالي.

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كريم بنزيما مباراة الاتحاد ضد الأهلي مهاجم اتحاد جدة

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