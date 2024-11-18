وكيل التعليم بدمياط يشهد بطولة المصارعة الرومانية في المدارس الثانوية

شهدت الصالة المغطاة بإدارة فارسكور التعليمية اليوم، انطلاق بطولة المصارعة الرومانية للمرحلة الثانوية على مستوى محافظة دمياط، وذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تشجيع الأنشطة الرياضية بين الطلاب، واكتشاف المواهب الشابة في مجال المصارعة الرومانية.

بطولة المصارعة الرومانية للمرحلة الثانوية على مستوى محافظة دمياط

وحضر الافتتاح ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، مشيدًا بمشاركة الطلاب وحرصهم على تمثيل مدارسهم.

35 طالبًا يمثلون مختلف المدارس الثانوية في البطولة بدمياط

وشارك في البطولة 35 طالبًا يمثلون مختلف المدارس الثانوية بدمياط، وتنافسوا في عدة أوزان مختلفة.

وقاد التحكيم الكابتن إيهاب غزالة، رئيس لجنة الحكام التابع للاتحاد المصري للمصارعة بمنطقة دمياط، بحضور عزة العجوز، موجه عام التربية الرياضية.

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