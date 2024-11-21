أول معيد كفيف بكلية الإعلام يحصل علي درجة الماجستير (صور)

حصل الباحث “أحمد عبد المنعم يوسف محمد رحمة ”30 عاما، أول معيد كفيف في تاريخ كلية الإعلام، والمقيم بقري شيبة النكارية محافظة الشرقية، على درجة الماجستير بتقدير ممتاز في قسم العلاقات العامة والإعلان، بعد مناقشة الرسالة المقدمة منه بعنوان “مدركات الأجانب عن صورة مصر الذهنية نحو تطوير الإدارة الاستراتيجية للعلاقات الوطنية”.

مدركات الأجانب عن صورة مصر الذهنية نحو تطوير الإدارة الاستراتيجية للعلاقات الوطنية

وتكونت لجنة المناقشة والحكم علي الرسالة من كل من الدكتور سامى السيد عبد العزيز أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة (مناقشا ورئيسا) والدكتور مصطفي محمد مصطفي الفقي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وسفير مصرالأسبق بالنمسا (مناقشا) والدكتورة كريمان محمد فريد أستاذ العلاقات العامة والإعلان المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة (مشرفا).

اول معيد كفيف في تاريخ كلية الإعلام يحصل علي درجة الماجستير،فيتو

أحمد عبد المنعم أول معيد كفيف في تاريخ كلية الإعلام.. يهوى صيد الأسماك وكرة القدم والطائرة.. الشاب المعجزة: رئيس جامعة القاهرة اندهش لأني الطالب المثالي

يذكر أن"فيتو" قد توجهت في وقت سابق إلى قرية "شيبة النكارية"، التابعة لمركز الزقازيق بالشرقية، والتقت الشاب المعجزة أحمد عبد المنعم يوسف ليروى لنا تفاصيل رحلة التحدي.

اول معيد كفيف في تاريخ كلية الإعلام يحصل علي درجة الماجستير،فيتو1

أخوكى لماح وباين عليه زكى جدا

قال "أحمد" لـ «فيتو»: «اجتهدت وتعبت جدا، وكنت أثق أنى هاكون في يوم من الأيام حاجة كويسة، والحمد الله ربنا مخذلنيش.. أنا بعشق الدراسة جدا، وكنت دايما أتفوق في دراستي في الابتدائية والإعدادية والثانوية، وكنت الأول على الجمهورية وأيضا في الجامعة".

اول معيد كفيف في تاريخ كلية الإعلام يحصل علي درجة الماجستير،فيتو2

أضاف الشاب الذي ينادونه في قريته بـ"أحمد أبو رحمة": والدي، رحمه الله، كان يعمل مديرا لإحدى المدارس، ووالدتي، أطال الله في عمرها، تحفظ نصف القرآن الكريم، وكانا سندا لي دائما وسببا رئيسيا في تفوقي، مضيفا: ذات يوم ذهبت مع شقيقتى الكبرى "إيمان" لأحد الدروس، واكتشف المعلم تجاوبي معه أثناء شرح المادة، وكان عمرى حينها ثلاث سنوات ونصف السنة، فقال لأختى: "أخوكى لماح وباين عليه زكى جدا"، وطلب منها إحضار كراسة وقلم لي لأتعلم الكتابة والقراءة.. وبالفعل تمكنت من فعل ذلك وعمري 4 سنوات مما أثار استغراب واندهاش جميع أهالي قريتى وقتئذ واستعان بعضهم بي لقراءة الصحف لهم".

اول معيد كفيف في تاريخ كلية الإعلام يحصل علي درجة الماجستير،فيتو2

أنا اتولدت طبيعي وماكنتش كفيف

واستطرد: "أنا اتولدت طبيعي وماكنتش كفيف، بالرغم من أن والدى كان كفيفا فقد تعرضت للضرب من أحد الأشخاص بالقرية ظنا منه أننى قمت بإلقاء نجله في المصرف أمام مدرسة "شيبة"؛ ما أدى لإصابتى بانفصال شبكية ونزيف، وفقدت جزءا من بصري، وبعد الواقعة، وبسؤال الأهالي لابن الشخص المعتدي، أكد أننى لم أسقطه في مياه المصرف بل انزلقت قدماه".

اول معيد كفيف في تاريخ كلية الإعلام يحصل علي درجة الماجستير،فيتو3

رحمة: دخلت دوامة العمليات لاسترجاع بصري

وتابع: عقب ذلك دخلت في دوامة العمليات لاسترجاع بصري إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، واضطر والدى لإلحاقي بمدرسة الأمل للصم والبكم بالزقازيق، وتم إجراء اختبار لي، واكتشف المعلمون بالمدرسة أن مستواى يؤهلنى للانضمام للصف السادس، وليس الثانى الابتدائى، لافتا إلى أنه فقد بصره بشكل كامل عندما كان في الصف السادس الابتدائي بعدما تسببت كثرة العمليات في إحداث تلف وضمور بالعصب البصري.. بعدها اعتمد على جهاز "برايل" في التعلم حتى الانتهاء من الثانوية وفي الجامعة على الحاسب الآلي.

تكريم الحاجة نجاة من حرم الرئيس،فيتو

كفاح الأم وسر نجاح اول معيد بكلية الاعلام

أضاف: لا أريد أن أسترد بصري، ولا عمري خطر ببالي أن أدعو الله أن أرى مرة ثانية لأنى بقيت مرتاح كدة، وتأقلمت تماما على هذا الوضع"؛ لأن أمى وإخواتى الأربعة وهم: "محمد طالب في السنة النهائية بكلية التجارة ومحمود ثانية حقوق مش مخليينى محتاج حاجة خالص".

وأوضح "أحمد":عقب وفاة والدى تحملت أمى المسئولية وكان عمرها 36 عاما وبالرغم من تقدم العديد من الرجال لطلب يدها في ذلك الوقت فإنها رفضت وأصرت على القيام بتربيتى وإخواتى وعملت كممرضة لتوفير مصروفات المنزل والدراسة لنا.

محررفيتو مع عائلة اول معيد كفيف،فيتو

جائزة الطالب المثالي بكلية الإعلام عام 2015

وعن أطرف المواقف التي تعرض لها قال: عندما حصلت على جائزة الطالب المثالي بكلية الإعلام عام 2015، فوجئت بالدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة السابق، يتساءل مستغربا: "كيف حصل هذا الشاب على الجائزة وهو ملتحق بالتعليم المفتوح وكفيف فأجبته بأنني طالب انتظام وطوال مراحل دراستى كنت متفوقا ووعدنى بأنه سيهدينى رحلة لمدة شهر في أوروبا ولكن هذا لم يحدث.

وأضاف "أبو رحمة"، وهو يتحدث بنبرة حزن شديد: بالرغم من تفوقى وإصدار قرار بتعيينى كأول معيد في تاريخ كلية الإعلام (مختص بالأبحاث) فإننى لم أجد أي اهتمام من جانب المسئولين.



مشقة السفر أبرز المعوقات التي واجهها بعد قرار تعيينه بالكلية

وتابع: أبرز المعوقات التي يواجهها بعد قرار تعيينه بالكلية والذي صدر في شهر يوليو من عام 2017 هو عدم توافر سكن له وتحمله مشقة السفر يوميًا والعودة في ذات اليوم برفقة والدته، فضلا عن عدم تخصيص مرافق له من جانب الكلية، مناشدا الرئيس السيسي، الذي يأمل في مقابلته، والمسئولين عن جامعة القاهرة، تلبية احتياجاته للتخفيف عنه.

اول معيد كفيف في تاريخ كلية الإعلام يحصل علي درجة الماجستير،فيتو4

وعن هواياته المفضلة قال: أعشق صيد الأسماك والقراءة وألعاب الكرة الطائرة والسلة والقدم وأتابع فريقي الذي أشجعه وهو الزمالك، ولاعبي المفضل حتى الآن هو الهداف المعتزل عبد الحليم على الذي أتمنى مقابلته رغم تركه للمستطيل الأخضر؛ لأنه يتمتع بأخلاق عالية ومحبوب من الجميع، كما أعشق أحمد حجازى، نجم الأهلي والمعار للدوري الإنجليزي.

اول معيد كفيف في تاريخ كلية الإعلام يحصل علي درجة الماجستير،فيتو5

تكريم الحاجة نجاة من حرم رئيس الجمهورية

كانت الحاجة نجاة والدة احمد رحمة قد تم تكريمها العام الماضي من السيدة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية فى يوم المرأة المصرية تحت شعار المرأة أيقونة النجاح، فهى تربت يتيمة حرمت من التعليم ورحل زوجها فى عمر الشباب تاركا لها خمسة أبناء بينهم طفل من ذى الهمم، فكافحت معهم حتى أتموا تعليمهم الجامعى، بينهم نجلها الدكتور أحمد رحمة أول معيد كفيف بكلية الإعلام جامعة القاهرة.



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