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سياسة

خبير استراتيجي: تصريحات جالانت بالإشراف على الطعام كشفت مخطط الكيان لإعادة احتلال قطاع غزة

اللواء سمير فرج،فيتو
اللواء سمير فرج،فيتو

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي: إن تصريحات وزير  جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، على النقاش الدائر حول توزيع الأغذية في  قطاع غزة من قبل شركة خاصة تتولى حراستها القوات الإسرائيلية، بأنه تعبير عن بدء حكم عسكري إسرائيلي في القطاع، وهذا الأمر ليس مفاجأة، لأن الاحتلال يخطط لذلك منذ فترة، فقد سبق له احتلال قطاع غزة وتركه عام 2005.

إسرائيل تسعى لإعادة احتلال قطاع غزة 

وأكد فرج في تصريح لـ “فيتو” أن هذه التصريحات تعني إن إسرائيل ستكون مسئولة عن  قطاع غزة أمنيا وإداريا وعسكريا أي إعادة احتلال القطاع مرة أخرى، ولا يستبعد أن تخطط لضمه الفترة المقبلة خاصة وأن هذه التصريحات تتزامن مع الفيتو الأمريكي، الذي يهدف إلى إعاقة محكمة العدل الدولية عن محاسبة إسرائيل وقادتها على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها كل يوم ضد الشعب الفلسطيني. 

خبير: أمريكا تريد أن تكون المحرك الأوحد في العالم

وتابع فرج: أمريكا تريد أن تكون المحرك الأوحد في العالم، بمواقفها المؤيدة لإسرائيل واستخدامها لحق الفيتو، والأكثر من ذلك هو تحقيق أهدافها من خلال الكيان الإسرائيلي، الذى يعربد بالمنطقة وسط صمت دولي عجيب. 

جالانت يحذر من خطة الحكم العسكري في غزة

علق وزير  جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، على النقاش الدائر حول توزيع الأغذية في  من قبل شركة خاصة تتولى حراستها القوات الإسرائيلية، بأنه تعبير عن بدء حكم عسكري إسرائيلي في القطاع، مشددًا أن هذا ليس من أهداف الحرب.

وقال في منشور على منصة "إكس"، إن "هذا الحكم العسكري سيدفع ثمنه الجنود الإسرائيليون بدمائهم"، مطالبًا بإيجاد بديل يحكم قطاع غزة.

وتابع جالانت، أن "الحكم العسكري في غزة ليس من أهداف الحرب وإنما يتخذ لدواع سياسية خطيرة وغير مسؤولة".

نتنياهو ينوى التعاقد مع شركة أمريكية لتوزيع المساعدات في غزة

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن خطة تُبحث حاليًا لإقامة منطقة عازلة في شمال قطاع غزة ومخيم جباليا، لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر شركة أمن أمريكية خاصة، بتمويل أجنبي.

ورفض الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، ما يتم تداوله عن إنشاء المنطقة العازلة في شمال قطاع غزة وجباليا، قائلًا إنها خطط مرفوضة وغير مقبولة بتاتًا.

وتدفع حكومة نتنياهو، نحو تبني خطة إشراك شركة أمريكية خاصة لتأمين المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات.

خطة إسرائيلية لإقامة منطقة آمنة في شمال غزة

وتشمل الخطة الإسرائيلية إقامة "منطقة آمنة" في شمال قطاع غزة لتوزيع المساعدات الإنسانية عبر شركة أمنية خاصة تحت إشراف الجيش الإسرائيلي.

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إسرائيل جالانت قطاع غزة حركة حماس الفيتو الامريكي

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