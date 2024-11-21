الخميس 21 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

موعد عرض فيلم "أوراق التاروت"

احتفال أوراق التاروت
احتفال أوراق التاروت

أكد المنتج بلال صبري أن فيلمه المنتظر "أوراق التاروت" سيُعرض في 10 يناير المقبل، مُشيدًا بأداء طاقم العمل المميز الذي يضم كوكبة من النجوم، وفي مقدمتهم رانيا يوسف، سمية الخشاب، ومي سليم.

فيلم أوراق التاروت 

وأوضح صبري خلال تكريمه في أحد المهرجانات أن الشائعات التي ترددت حول منع الفيلم أو إيقافه لا أساس لها من الصحة، وأن الفيلم سيعرض كما هو مخطط له.

وتجسد رانيا يوسف في "أوراق التاروت" شخصية امرأة تعيش أزمة نفسية حادة بعد حادث مفاجئ يغير مجرى حياتها تمامًا ويعرضها لسلسلة من المشكلات العاطفية والاجتماعية، في حين تقدم سمية الخشاب دورًا محوريًّا آخر يتفاعل مع الأحداث بطريقة تثير الفضول، بينما تبرز مي سليم في شخصية معقدة مليئة بالصراع الداخلي، مما يساهم في تعميق حبكة الفيلم ويجعل الأحداث أكثر إثارة.

ويعتبر"أوراق التاروت" فيلمًا تشويقيًا يتناول قصة ثلاث فتيات تعرضن لحادث مأساوي، وتكشف الأحداث كيف أثرت تلك الحادثة في حياتهن بطرق غير متوقعة، ما يخلق صراعًا داخليًّا وخارجيًّا يعكس عمق الشخصية الإنسانية.

يشارك في الفيلم أيضًا محمد عز، عبد العزيز مخيون، أحمد التهامي، محمد خميس، محمد الشقنقيري، يوسف منصور، وكنزي رماح، بوسي شاهين، ووائل متولي.

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اوراق التاروت بلال صبري سمية الخشاب رانيا يوسف اخبار الفن

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