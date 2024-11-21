الخميس 21 نوفمبر 2024
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محافظات

انقلاب سيارة نقل محملة بالسمن على الطريق الإقليمي بالشرقية (صور)

انقلاب سيارة محملة
انقلاب سيارة محملة بعلب السمن

 نجحت الأجهزة التنفيذية في إعادة الحركة المرورية بطريق بلبيس قبل مدخل قرية السعديين بدائرة مركزمنيا القمح محافظة الشرقية إثر رفع آثار حادث انقلاب سيارة نقل محملة بعلب السمن، حيث تم رفع السيارة وآثار السمن بوضع كميات من الرمال لمنع وقوع أي حوادث، فيما لم يشهد الحادث أي إصابات أو خسائر بشرية.

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سمن على الطريق..انقلاب سيارة محملة بعلب السمن بالطريق الإقليمى

 وكان الطريق الإقليمي قد شهد صباح اليوم الخميس انقلاب حمولة سيارة نقل محملة بعلب السمن، مما ما أدى لتوقف الطريق وتكدس مروري.

 

سمن علي الطريق..انقلاب سيارة محملة بعلب السمن بالطريق الاقليمى،فيتو
سمن علي الطريق..انقلاب سيارة محملة بعلب السمن بالطريق الاقليمى،فيتو

 وعلى الفور تم الدفع بأوناش وقام رجال المرور برفع آثار الحادث من على الطريق فى محاولة لإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى.

سمن علي الطريق..انقلاب سيارة محملة بعلب السمن بالطريق الاقليمى،فيتو1
سمن علي الطريق..انقلاب سيارة محملة بعلب السمن بالطريق الإقليمى،فيتو1

حوادث طرق

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو  حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

سمن علي الطريق..انقلاب سيارة محملة بعلب السمن بالطريق الاقليمى،فيتو2
سمن علي الطريق..انقلاب سيارة محملة بعلب السمن بالطريق الإقليمى،فيتو2

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

سمن علي الطريق..انقلاب سيارة محملة بعلب السمن بالطريق الاقليمى،فيتو3
سمن علي الطريق..انقلاب سيارة محملة بعلب السمن بالطريق الإقليمى،فيتو3

وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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