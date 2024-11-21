الخميس 21 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك المصرية قبل اجتماع المركزي لحسم أسعار الفائدة

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

سعر الدولار ، يعقد اليوم الخميس، اجتماع البنك المركزي المصري السابع لحسم مصير سعر الفائدة، حيث تجتمع لجنة السياسة النقدية بشكل دوري كل 6 أسابيع على مدار العام، لمناقشة ومراجعة سعر الفائدة.
ويتواصل الحديث عن ارتفاعات متوقعة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، على الرغم من تأكيدات الحكومة بعدم وجود تخفيضات جديدة وترك الأسعار لآليات العرض والطلب وترصد فيتو أولًا بأول حركة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه.

الدولار 
الدولار 

الدولار بكام النهارده ؟

وشهد سعر الدولار هدوءا نسبيا بتعاملات صباح اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، بعد الارتفاعات الأخيرة وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية على مدار الساعة.  

سعر الدولار في البنك المركزي المصري  

وسجل  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 49.68 جنيه للشراء و49.78  جنيه للبيع. 

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

 

الدولار 
الدولار 

ماذا تعرف عن الدولار ؟

الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة وتبعياتها صدر الدولار الأمريكي بموجب قانون الصك لعام 1792، وكان مساويًا للدولار الإسباني الفضي، ومنقسمًا إلى 100 سنت، ورخّص القانون صك عملات مقوّمة بالدولارات والسنتات تصدر الأوراق النقدية الأمريكية بهيئة أوراق الاحتياطي المركزي، ويسمّيها الناس «خضراء الظهور لأن لون ظهورها كان تاريخيًّا يغلب عليه اللون الأخضر.

كما يتولّى نظام الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة إدارة السياسة النقدية، وهو بمنزلة المصرف المركزي الخاص بالبلاد.

الدولار 
الدولار 

سعر الدولار في بنك مصر 

 كما سجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في  بنك مصر حوالي 49.73 جنيه للشراء و49.83 جنيه للبيع. 

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

 وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك الأهلي المصري  حوالي 49.73 جنيه للشراء و49.83 جنيه للبيع. 

اقرأ التالي: الدولار بكام النهارده، آخر تحديث في البنوك المصرية 

الدولار 
الدولار 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

 كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك التجاري الدولي حوالي 49.76 جنيه للشراء و49.86 جنيه للبيع.

اقرأ التالي: أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية تحديث لحظي 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 49.76 جنيه للشراء و49.86 جنيه للبيع.

اقرأ التالي: الدولار وصل لكام فى البنك المركزي بتعاملات اليوم

 

الدولار 
الدولار 

لماذا الدولار أصبح عملة احتياطي عالمي مهمة ؟

أصبح الدولار الأمريكي عملة احتياطي عالمي مهمة بعد الحرب العالمية الأولى، وحل محل الجنيه الإسترليني في صدارة العملات الاحتياطي العالمية بموجب اتفاق بريتون وودز قريبًا من نهاية الحرب العالمية الثانية الدولار هو أوسع العملات استعمالًا في المعاملات العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدولار بكام النهارده اجتماع البنك المركزي المصري سعر الفائدة السياسة النقدية الحكومة سعر الدولار في البنك المركزي المصري سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى البنك الاهلى المصرى سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطنى الاهلى QNB سعر الدولار البنك التجارى الدولى cib بنك قطر الوطنى الأهلي QNB البنك الأهلى المصرى بنك مصر

مواد متعلقة

صندوق النقد يعلن موعد صرف 1.3 مليار دولار لمصر

صندوق النقد: البنك المركزي أكد التزامه بالحفاظ على مرونة سعر الصرف

البورصة المصرية، صعود كبير بحركة مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب

أسعار سبائك الذهب بالصاغة صباح اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024

سعر الدولار فى البنوك المصرية صباح الأربعاء 20 نوفمبر 2024

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

البورصة المصرية، صعود مفاجئ بحركة مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم

وزارة البترول تعلن عودة نظام تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل على 7 سنوات

الراتب 50 ألف جنيه شهريًّا، الإمارات تعلن عن وظائف للمصريين وهذه الشروط وطريقة التقديم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس قبل ساعات من قرار البنك المركزي

حركة تغييرات بـ"الطرق والكباري" تشمل رئيس الهيئة

ليفربول متردد، الكشف عن سبب توقف مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح

بعد صعود الجرام 105 جنيهات، تعرف على أسباب ارتفاع أسعار الذهب

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس، والأونصة تقترب من تسجيل رقم قياسي

منوعات

المزيد

أول لقاء بين أطول وأقصر امرأتين في العالم

صورة هاري ستايلز في جنازة ليام باين تثير تعاطف الجمهور

دبي تدخل موسوعة جينيس بإنتاج أكبر سبيكة ذهبية في التاريخ (فيديو)

هذا البلد يصعب هزيمته، صانع أفلام أمريكي يوجه رسالة للعالم بشأن مصر

المزيد

خدمات

المزيد

الراتب 50 ألف جنيه شهريًّا، الإمارات تعلن عن وظائف للمصريين وهذه الشروط وطريقة التقديم

جهزوا الشتوي قضي الأمر، الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة القادمة

الرسوم والمستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 20-11-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

القصف الضوضائي.. سلاح جديد بلا بارود لكوريا الشمالية ضد جارتها الجنوبية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم تكرار صلاة الاستخارة وكيفية صلاتها

ما الفرق بين «كفروا بآيات الله» و«كذبوا بآيات ربهم»؟.. تعرف على رأي الشعراوي (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 21 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية