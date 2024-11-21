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رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يشارك في سيمنار ورشة لوبان بالصين (صور)

أثناء المشاركة
أثناء المشاركة

شارك الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، في سيمنار ورشة لوبان الصينية في إطار زيارته الرسمية لدولة الصين الشعبية، ضمن وفد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في خطوة نحو تعزيز التعاون الأكاديمي وتطوير التعليم التكنولوجي.

جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر 

وأوضح  زين الدين، أن ورشة لوبان تقدم نموذجًا متميزًا للتعليم المهني، إذ تربط بين الجانب النظري والتطبيقي، وتساهم في بناء جيل من الخريجين القادرين على المنافسة في سوق العمل، مؤكدا أن جامعة طيبة التكنولوجية  تسعى إلى تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم التكنولوجي والاستفادة من هذه الزيارة لتعزيز التعاون مع الجانب الصيني وتبادل الخبرات.

وعبر رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، عن إعجابه الكبير بالنموذج الصيني، مؤكدًا أهمية الاستفادة من هذه التجربة في تطوير التعليم التكنولوجي في مصر إذ تعتبر ورشة لوبان نموذجًا رائدًا في مجال التدريب الفني والمهني في الصين، وتطوير الكوادر الفنية المؤهلة لسوق العمل.

وأضاف رئيس الجامعة، أن ورشة لوبان تعد خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين مصر والصين في مجال التعليم الفني، وتؤكد على التزام جامعة طيبة التكنولوجية بتطوير برامجها التعليمية لتلبية احتياجات سوق العمل.

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