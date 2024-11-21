بتكلفة 60 مليون جنيه، انتهاء أعمال المرحلة الأولى لمشروع تطوير كورنيش أرمنت بالأقصر (صور)

أعلن المهندس حسني منصور رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر انتهاء كافة أعمال مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة أرمنت غرب الأقصر بطول 1650متر كمرحلة أولى بتكلفة 60 مليون جنيه، فى ضوء المتابعة المستمرة لسير أعمال المشروعات القومية والخدمية على مستوى محافظة الأقصر وفقًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

وأوضح رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر أن الأعمال شملت تجليد أعمدة سور الكورنيش بالحجر الهاشمي وأعمال التدبيش وعمل أرضيات من الخرسانة المطبوعة وأعمدة إنارة ديكورية وبرجولات وكافتيريا.

وفى سياق متصل عقد رئيس الجهاز اجتماعًا لمناقشة أعمال مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة إسنا والمنطقة التاريخية المحيطة بمعبد إسنا، والذي يشرف على أعماله جهاز تعمير البحر الأحمر بناءًا علي البرتوكول الموقع بين محافظة الأقصر والجهاز المركزي للتعمير.

جاء ذلك بحضور المهندسة صباح منصور نائب رئيس مدينة إسنا، والمهندس عاطف عسكر نائب رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر، والمهندس أسعد مصطفى منسق مشروعات الجهاز بمنطقة الأقصر و مهندسي الجهاز بمدينة إسنا والمكتب الاستشاري والشركات المنفذة للمشروع.

وعقب الاجتماع تم المرور على المشروع وتحديد قطاعات الأعمال للبدء في التنفيذ، وأيضا تم المرور على مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة أرمنت، وكذلك مشروع تنمية الأسرة بقرية الرياينة المنفذ ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

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